あなたが考えるシセの最大の特長は何ですか？

「彼は中盤まで下りてボールを受け、背中でゴールを背負った状態で本当に驚くようなプレーをしていた。トラップ、フェイント、切り返しと続いて、相手はある時点で足を出すのをやめる。そこで彼は一気に加速し、誰も止められなかった。彼はそれをセリエBでやっていたし、今はミランでそれをやっている。多くの特長を持っている選手だ。キックの質、ボールコントロール、ファーストタッチの質がある。才能があるし、彼がやってきたことが偶然ではないのは当然だ。ユヴェントス戦のゴールを思い出せばいい。ゴールを見もせず、背中でゴールを背負ったまま、ポスト際にきっちり流し込んだ。本物の選手のプレーだ。その後のトラップも、まるで手袋をしているかのようだった。それにフィジカルもある。並外れた選手だ」。





シセを一言で表すなら？

「ベテランだ。彼はすべてを簡単に見せる。才能があり、同時に非常に強い個性も持っている。ミランでプレーしていて重圧に苦しんでいるように見えるか？ いや、私にはカタンザーロでプレーしていた時とまったく同じようにプレーしているように見える」。

シセ、リベラーリ、ファサヴーリのような才能がビッグクラブにいることについて、どれほど満足していますか？

「3人とも誇りだ。私は選手を自分で見つけてきて、大事に育てるが、彼らは本当に大きな喜びを与えてくれた。7〜8カ月のうちに彼らがイタリアのトップクラブでプレーするようになるなんて、決して想像できなかった。イタリアにとっても素晴らしいことだ。若いイタリア人選手たちだし、プレーすれば自分たちの才能を示してくれるからね」。

リベラーリについてですが、コモへ行ったのは正しい選択でしたか？

「それが正しかったのか間違っていたのか、私には分からない。ミランは彼を取り戻すためにあらゆることをした。私の考えでは、これはむしろ以前に彼がどう扱われたか、そして原則の問題だった。確かに私は彼らに、コモにはファブレガスがいることなど、そうした点を伝えた。だがミランも、何としてでも彼を欲していることを示していた。だから今のミランでは、彼とシセが先発でプレーしていただろう。しかし、それは彼ら自身が下した決断であり、それが正しかったのか間違っていたのかは時間が教えてくれる」。