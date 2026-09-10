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Mattia Liberali ComoGetty Images

翻訳者：

カタンザーロのスポーツディレクター「シセは並外れている。リベラーリ？ ミランは彼を連れ戻すためにあらゆることをしたが、以前に彼がどう扱われたかという問題であり、原則の問題だ」

ACミラン

カタンザーロのスポーツディレクター、チーロ・ポリートが『MilanNews.it』の独占取材に応じ、今季序盤の主役となっているアルファジョ・シセとリベラーリについて語った。

カタンザーロで、飛躍するためのふさわしい環境を見つけた。 マッティア・リベラーリアルファディオ・シセはその歩みの中で交わり、カタンザーロのスポーツディレクター、チーロ・ポリートMilannews.itにこう語っている。「シセは口数の少ない少年だが、同時に親しみやすく、頭の回転も速い。グループの中でも好かれているし、真面目な少年だ」


シセのセリエA、そして何よりミランでのこのインパクトを予想していましたか
「彼が大きなケガをしていたのは当然のことだ。あのケガをしたことで、最初に思ったのは、このチャンスをつかむための列車に乗り遅れてしまったということだった。でも彼は、カタンザーロで直近5カ月間ケガをしていた選手だという点を見なかった素晴らしい監督に出会った。その監督は彼を見て、評価し、起用した。ここまでのインパクトを考えていたかと言われれば、彼は私にとって本当に強い選手だし、人生には少しの運も必要だ。でも彼を獲得したとき、こちらには多くの選手がいて、いくつかのことが解決するまで1カ月ほど待たなければならなかったが、私はずっと彼を待っていた。選手はたくさんいた。それでも私は彼を獲りたかった（カタンザーロへ、編集部注）。彼が力のある選手だと分かっていたからだ。私でさえ、彼が私たちのもとでここまでのインパクトを残せるとは思っていなかった。最初の5カ月、彼は一人でプレーしていた。彼には一発があり、才能があり、ゴールへシュートを打つ時にはすべてを持っている。若い選手たちにはチャンスを与えなければならない。見なければ、彼らに何ができるのか永遠に分からないからね」 

  • リベラーリに関する告白

    あなたが考えるシセの最大の特長は何ですか？
    「彼は中盤まで下りてボールを受け、背中でゴールを背負った状態で本当に驚くようなプレーをしていた。トラップ、フェイント、切り返しと続いて、相手はある時点で足を出すのをやめる。そこで彼は一気に加速し、誰も止められなかった。彼はそれをセリエBでやっていたし、今はミランでそれをやっている。多くの特長を持っている選手だ。キックの質、ボールコントロール、ファーストタッチの質がある。才能があるし、彼がやってきたことが偶然ではないのは当然だ。ユヴェントス戦のゴールを思い出せばいい。ゴールを見もせず、背中でゴールを背負ったまま、ポスト際にきっちり流し込んだ。本物の選手のプレーだ。その後のトラップも、まるで手袋をしているかのようだった。それにフィジカルもある。並外れた選手だ」。 


    シセを一言で表すなら？
    「ベテランだ。彼はすべてを簡単に見せる。才能があり、同時に非常に強い個性も持っている。ミランでプレーしていて重圧に苦しんでいるように見えるか？ いや、私にはカタンザーロでプレーしていた時とまったく同じようにプレーしているように見える」。 

    シセ、リベラーリ、ファサヴーリのような才能がビッグクラブにいることについて、どれほど満足していますか？
    「3人とも誇りだ。私は選手を自分で見つけてきて、大事に育てるが、彼らは本当に大きな喜びを与えてくれた。7〜8カ月のうちに彼らがイタリアのトップクラブでプレーするようになるなんて、決して想像できなかった。イタリアにとっても素晴らしいことだ。若いイタリア人選手たちだし、プレーすれば自分たちの才能を示してくれるからね」。 

    リベラーリについてですが、コモへ行ったのは正しい選択でしたか？
    「それが正しかったのか間違っていたのか、私には分からない。ミランは彼を取り戻すためにあらゆることをした。私の考えでは、これはむしろ以前に彼がどう扱われたか、そして原則の問題だった。確かに私は彼らに、コモにはファブレガスがいることなど、そうした点を伝えた。だがミランも、何としてでも彼を欲していることを示していた。だから今のミランでは、彼とシセが先発でプレーしていただろう。しかし、それは彼ら自身が下した決断であり、それが正しかったのか間違っていたのかは時間が教えてくれる」。

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