カタンザーロで、飛躍するためのふさわしい環境を見つけた。 マッティア・リベラーリとアルファディオ・シセはその歩みの中で交わり、カタンザーロのスポーツディレクター、チーロ・ポリートはMilannews.itにこう語っている。「シセは口数の少ない少年だが、同時に親しみやすく、頭の回転も速い。グループの中でも好かれているし、真面目な少年だ」
シセのセリエA、そして何よりミランでのこのインパクトを予想していましたか
「彼が大きなケガをしていたのは当然のことだ。あのケガをしたことで、最初に思ったのは、このチャンスをつかむための列車に乗り遅れてしまったということだった。でも彼は、カタンザーロで直近5カ月間ケガをしていた選手だという点を見なかった素晴らしい監督に出会った。その監督は彼を見て、評価し、起用した。ここまでのインパクトを考えていたかと言われれば、彼は私にとって本当に強い選手だし、人生には少しの運も必要だ。でも彼を獲得したとき、こちらには多くの選手がいて、いくつかのことが解決するまで1カ月ほど待たなければならなかったが、私はずっと彼を待っていた。選手はたくさんいた。それでも私は彼を獲りたかった（カタンザーロへ、編集部注）。彼が力のある選手だと分かっていたからだ。私でさえ、彼が私たちのもとでここまでのインパクトを残せるとは思っていなかった。最初の5カ月、彼は一人でプレーしていた。彼には一発があり、才能があり、ゴールへシュートを打つ時にはすべてを持っている。若い選手たちにはチャンスを与えなければならない。見なければ、彼らに何ができるのか永遠に分からないからね」