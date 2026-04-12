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カタルーニャ・ダービーでエスパニョールを破ったバルセロナのスター選手たちが、「敬意」を欠いていると批判されている。
ロサノ、バルサの態度を痛烈に批判
カタルーニャ・ダービーが静かな試合になることはめったにない。しかし土曜日の試合後、話題になっているのはバルセロナ選手たちの振る舞いだ。ラミン・ヤマルとフェラン・トーレスが牽引した圧倒的なパフォーマンスの後、エスパニョールのMFポル・ロサノは、特に試合終盤にジョアン・カンセロと交わした口論について問われると、本音を語った。
ミックスゾーンでDAZNの取材に応じたロサノは、首位のチームに欠ける品格を皮肉った。「話す価値もない。いつも同じだ。彼らが同僚の選手にどれほど敬意を持っているかは、皆が saw だろう。以上だ」
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挑発とダービー戦の熱気
当初の発言には根深い恨みがにじんでいたが、試合の興奮が冷めるにつれ、ロサノは自身の立場を説明しようとした。
彼は、摩擦はあったものの、その多くは重要なダービー戦ならではの激しい競争心や、大敗を受け入れることの難しさに起因するものだと認めた。
「カンセロ個人への感情ではない。ピッチではよくあることだ。彼らは勝ったから挑発しただけ。負けたら静かに受け入れるしかない」と語った。
フリックはチャンピオンズリーグに注力している
選手たちの振る舞いを巡る物議にもかかわらず、バルセロナのハンス・フリック監督は、この勝利を欧州での目標に向けた足掛かりとすることに集中している。バルサは現在、アトレティコ・マドリードとのチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦に向け、2試合合計0-2のビハインドを覆す準備を進めている。
フリックは「奇跡はいらない。完璧な試合をすればよい」と語り、メトロポリターノで再び「レモントアダ」が可能だと断言した。
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「ファンは私たちを信じてくれている」
バルセロナのロッカールームには楽観ムードが漂い、選手たちはサポーターの後押しを力に変えて逆転勝利を狙う。MFフェルミン・ロペスは「万全を期してシメオネ率いる敵地へ挑む」と語った。
「ファンは我々と共にいて、我々を信じてくれている。この逆転劇を成し遂げられることを願っている」とフェルミンはDAZNに語った。