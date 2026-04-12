カタルーニャ・ダービーでエスパニョールを破ったバルセロナのスター選手たちが、「敬意」を欠いていると批判されている。

カタルーニャ・ダービーが静かな試合になることはめったにない。しかし土曜日の試合後、話題になっているのはバルセロナ選手たちの振る舞いだ。ラミン・ヤマルとフェラン・トーレスが牽引した圧倒的なパフォーマンスの後、エスパニョールのMFポル・ロサノは、特に試合終盤にジョアン・カンセロと交わした口論について問われると、本音を語った。

ミックスゾーンでDAZNの取材に応じたロサノは、首位のチームに欠ける品格を皮肉った。「話す価値もない。いつも同じだ。彼らが同僚の選手にどれほど敬意を持っているかは、皆が saw だろう。以上だ」



