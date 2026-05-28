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カゼミーロは、ネイマールが新たな怪我を抱えても2026年ワールドカップでブラジル代表の主力選手であり続けられると主張している。
MFがネイマールの怪我に関する懸念に言及
2026年W杯へ向けブラジル代表がテレスポリスで最終調整を開始し、最初に取材に応じたカゼミーロ。話題はすぐにネイマールの右ふくらはぎ2度目の肉離れへ。
「毎回ここに来ると彼の話題になる」と冗談を言ったが、すぐに表情を改めた。「医師が来てくれたので、彼についての質問は少なくて済んだ。怪我をする選手はいないが、彼がプレーできる状態になることを願っている。全員が必要だ。回復は日進月歩で、全員が戻るのを待っている。 ネイマールを含め、全員が重要だ。」
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スターの主役としての地位を守る
ネイマールは負傷で2～3週間離脱し、モロッコとの初戦を欠場する見込みだ。それでもカゼミーロは、ネイマールがチームの中心ではなくなったという見方に反論した。
「主役ではない？それはあなたの意見だ」とカゼミーロは言った。「どの選手もピッチでできることを知り、主役を望む。その質問はネイマールや監督にすべきだ。私たちは彼の能力を知っている。今は治療に専念し、まず練習に復帰したいと考えている。段階を踏む必要がある。 まずは健康を取り戻し、プレーに復帰してから主役になることを考えればいい。健康を第一に考えてほしい」
ワールドカップ開幕戦、時間との戦い
ブラジル代表スタッフによると、ネイマールはパナマとエジプトとの親善試合を欠場する見込みだ。懸念は6月13日ニュージャージーでの大会初戦、モロッコ戦への影響だ。ワールドカップ13試合8得点を誇る彼不在は大きな痛手となる。 セレソンの医療チームは、34歳のネイマールが少なくともベンチに入れるよう、昼夜を問わず治療に当たっている。
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ブラジルの雪辱への道と1994年のノスタルジア
ブラジル代表は、直近2大会で準々決勝敗退という不本意な結果を晴らすため、今回のワールドカップで存在感を示すと決意している。北米開催にも期待が高い。1994年米国大会では優勝しており、好 memories があるからだ。