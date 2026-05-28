2026年W杯へ向けブラジル代表がテレスポリスで最終調整を開始し、最初に取材に応じたカゼミーロ。話題はすぐにネイマールの右ふくらはぎ2度目の肉離れへ。

「毎回ここに来ると彼の話題になる」と冗談を言ったが、すぐに表情を改めた。「医師が来てくれたので、彼についての質問は少なくて済んだ。怪我をする選手はいないが、彼がプレーできる状態になることを願っている。全員が必要だ。回復は日進月歩で、全員が戻るのを待っている。 ネイマールを含め、全員が重要だ。」