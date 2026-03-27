カゼミーロは「スペシャリスト」マイケル・キャリックのもとで充実した日々を送っているが、ベテラン選手は退団発表を受けて、マンチェスター・ユナイテッド残留の可能性はないと語っている

カゼミーロの台頭の主な要因の一つは、キャリックの影響力にある。マンチェスター・ユナイテッドでの現役時代、世界クラスの守備的ミッドフィールダーとして活躍したこの暫定監督は、チームを率いて30ポイント中23ポイントという素晴らしい成績を収めている。カゼミーロはキャリックの指導下で全10試合に先発出場しており、自身の役割を真に理解する監督から与えられる戦術的な助言の恩恵を受けている。

「何よりも、マイケルはピッチ上の私のポジションの専門家であり、本当に素晴らしい選手でした」とカゼミーロは称賛した。「そのおかげで全てがずっとやりやすくなり、彼は常に私たちに声をかけてくれます。今はマンチェスターで良いチームワークが築けていると感じています。私の今の目標は、クラブをチャンピオンズリーグに戻すことです」