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カゼミーロは「スペシャリスト」マイケル・キャリックのもとで充実した日々を送っているが、ベテラン選手は退団発表を受けて、マンチェスター・ユナイテッド残留の可能性はないと語っている
ブラジル人ベテランにUターンはなし
このベテランMFは、オールド・トラッフォードでの契約延長に関するあらゆる噂を一蹴し、今シーズン終了後の退団は「決まったこと」だと主張している。 マンチェスター・ユナイテッドのサポーターを魅了する、往年の輝きを取り戻したような活躍を次々と見せているにもかかわらず、34歳の彼はプレミアリーグでの最後の数週間に向け準備を進めている。ユナイテッドは1月、この元レアル・マドリードの選手との契約解除を発表していた。最近の活躍がファンの間で議論を呼んでいるものの、クラブは2026-27シーズンの過酷なフィジカル面に対応できる若手選手を求めている。
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最高の形で締めくくる
退団が目前に迫っているにもかかわらず、チャンピオンズリーグ5度の優勝経験を持つ彼は、クラブを可能な限り最高の状態で去ることを決意している。先日のブラジル対フランスの親善試合後、彼は自身の将来をめぐる憶測について言及した。
「（マンチェスターでの生活は）今でもとても楽しんでいる」とカゼミーロは『The Athletic』に語った。「発表はすでに済んだと思う。ファンが私に向けて示してくれた愛情は計り知れない。だが、決断は下され、決着がついたと本当に信じている。今はこの瞬間を楽しんでいる。マンチェスター・ユナイテッドでの（最後の）試合は、感情的に辛い瞬間になるだろうと思う」
キャリック効果
カゼミーロの台頭の主な要因の一つは、キャリックの影響力にある。マンチェスター・ユナイテッドでの現役時代、世界クラスの守備的ミッドフィールダーとして活躍したこの暫定監督は、チームを率いて30ポイント中23ポイントという素晴らしい成績を収めている。カゼミーロはキャリックの指導下で全10試合に先発出場しており、自身の役割を真に理解する監督から与えられる戦術的な助言の恩恵を受けている。
「何よりも、マイケルはピッチ上の私のポジションの専門家であり、本当に素晴らしい選手でした」とカゼミーロは称賛した。「そのおかげで全てがずっとやりやすくなり、彼は常に私たちに声をかけてくれます。今はマンチェスターで良いチームワークが築けていると感じています。私の今の目標は、クラブをチャンピオンズリーグに戻すことです」
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次は何が待っているのでしょうか？
キャリックが監督職への正式就任に向けて有利な立場を築いている中、カゼミーロ時代後のクラブの行方は、今後も議論の的となり続けるだろう。 このブラジル人選手の退団は、経験とリーダーシップの面で大きな空白を残すことになるが、同時にユナイテッドの中盤において戦術的な進化の余地も生み出すことになる。報道によると、レッドデビルズが獲得を目指す選手リストには複数の名前が挙がっている。エリオット・アンダーソン、カルロス・バレバ、ブルーノ・ギマランイスらが、今夏の移籍市場で獲得を目指す選手の一人であるとされている。