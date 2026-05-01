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カゼミーロは毎試合前、チームメイトにプレッシャーを和らげる簡潔なメッセージを送っている。
マイヌーが明かす、カゼミーロのシンプルな試合前ルーティン
マイヌーによると、カゼミーロは試合前にチームメイトに「試合を楽しめ」と声をかけ、マンチェスター・ユナイテッドの選手たちが冷静さを保つ手助けをしている。
5年契約延長後、クラブメディアの取材に応じたマイヌーは、試合前恒例の握手の際にその言葉を共有すると明かした。この若手MFは、そのメッセージがオールド・トラッフォードでの重圧を感じさせず、チームが自由にプレーする助けになっていると語った。
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マイヌーとカゼミーロがお互いの影響力を称賛
マイヌーは、周囲の期待に関係なく最高レベルでプレーする喜びを語った。彼は試合前にカゼミーロがチームメイトに言う言葉を明かした。「毎試合、ピッチで握手を交わすとき、カゼミーロは『楽しもう」と繰り返す。 『サッカーを楽しもう』。その言葉の通り、楽しむことは大切だ。勝つことも好きだが、もしここでプレーしていなかったとしても、無償で、あるいは裏庭でプレーしていただろう」
先輩たちから多くを学ぶ
マイヌーは、カゼミーロの試合前儀式を紹介し、このベテランMFが自身の成長に大きな影響を与えたと絶賛した。彼は、元レアル・マドリードのカゼミーロとブルーノ・フェルナンデスがトップチーム昇格以来の大きな刺激だったと明かした。
「カゼミーロから本当に多くのことを学んだので、私にとって大きな存在です」と彼は付け加えた。「正直なところ、彼とブルーノの両方ですね。主にトレーニングでのことです。16歳か17歳の頃、トップチームの練習に参加していたんですが、当時は試合には出ていなくて、トレーニングそのものが私の試合のようなものでした。」
「彼らのプレーは速く、なぜあんなに落ち着いていられるのかと不思議だった。家に帰っても考え、自分でも試した。今でも学び続けている」
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ユナイテッド、中盤の要となる選手起用を迫られる
マンチェスター・ユナイテッドは次の移籍市場で中盤の補強を検討する。カゼミーロは今シーズン好調だが、シーズン終了時に契約満了で退団することで合意した。
マイケル・キャリック監督は協議進行中であることを認めつつ、最終的な補強方針は未決定だと強調した。ノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソンやクリスタル・パレスのアダム・ウォートンらが候補に挙げられている。