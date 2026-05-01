マイヌーは、カゼミーロの試合前儀式を紹介し、このベテランMFが自身の成長に大きな影響を与えたと絶賛した。彼は、元レアル・マドリードのカゼミーロとブルーノ・フェルナンデスがトップチーム昇格以来の大きな刺激だったと明かした。

「カゼミーロから本当に多くのことを学んだので、私にとって大きな存在です」と彼は付け加えた。「正直なところ、彼とブルーノの両方ですね。主にトレーニングでのことです。16歳か17歳の頃、トップチームの練習に参加していたんですが、当時は試合には出ていなくて、トレーニングそのものが私の試合のようなものでした。」

「彼らのプレーは速く、なぜあんなに落ち着いていられるのかと不思議だった。家に帰っても考え、自分でも試した。今でも学び続けている」