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カゼミーロはマンチェスター・ユナイテッドに「永遠の感謝」を捧げ、新たな章を迎えるにあたり「最高の形で去る」準備を進めている
オールド・トラッフォードでの試合が終了した。
2022年にレアル・マドリードから7065万ユーロで加入した34歳の同選手は、今シーズン限りでの退団が決定し、残留の可能性を再び完全に否定した。通算159試合26得点を挙げた彼は、今が新天地へ進む時だと考えている。 カゼミーロはESPNにこう語った。「もう1年残留する可能性は全くない。正面のドアから去るだけだ。ここでの4年間は美しく、素晴らしいものだった。クラブとファンには永遠に感謝している。 ここ4年間で最も大切だったのは、ファンが常にそばにいてくれたことだ。だが、もう終わりだ。ここでのサイクルは終わった」
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マイケル・キャリックの下で躍進
ブラジル人選手はイングランド最終シーズン、特にマイケル・キャリック監督の下で輝き、33試合9得点2アシストと大活躍した。
前監督ルーベン・アモリムの下で乗り越えた苦境について、彼は「あれは自分にとって大きな成果だった。謙虚に言えば、普通なら『監督が俺を使わないのか』と諦めるはずだから」と語った。 でも僕は努力を続け、監督の判断が誤りだと証明しようとした。
サッカー界では「諦めて次へ」という選択肢もある。しかし私は努力を続け、監督の考えを変えようとした。結果としてシーズン後半にヨーロッパリーグ決勝へ進出し、大きな成果を得た。キャリアを通じて多くのタイトルを取ってきたが、監督の評価を覆したことは最も誇れる成果だ。 出場できなかったのは監督の判断だったが、最終的に起用されたのは、自分の実力と努力の結果だ」
何よりもまず、献身と守備を最優先する。
退団が迫ってもチームへの献身は揺るがない。今季は出場停止で2試合を欠場しただけで、怪我もなかった。このベテランは「自分の主な役割は守備陣を守ることです」と語る。その姿勢は依然として周囲を感嘆させ、レアル・マドリード時代の「336試合31得点」という伝説的な記録を上回る得点率を残している。 彼は自身のキャリアについてこう語った。「新たな章へ進むが、行き先は未定だ。しかし、頂点で去るべきだと考えている。私はイギリスで生涯マンチェスター・ユナイテッドのサポーターであり続ける。ファンの皆さんに心からの感謝を伝えたい。」
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マンチェスター・ユナイテッド、ミッション達成
彼の輝かしい一章が幕を閉じる中、次なる舞台が注目されている。7月にフリーエージェントとなり、ワールドカップも迫る中、重大な決断が求められる。当面は、マンチェスター・ユナイテッドのチャンピオンズリーグ出場権獲得に貢献した勢いで、残るリーグ戦3試合に全力を注ぐだろう。