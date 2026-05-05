ブラジル人選手はイングランド最終シーズン、特にマイケル・キャリック監督の下で輝き、33試合9得点2アシストと大活躍した。

前監督ルーベン・アモリムの下で乗り越えた苦境について、彼は「あれは自分にとって大きな成果だった。謙虚に言えば、普通なら『監督が俺を使わないのか』と諦めるはずだから」と語った。 でも僕は努力を続け、監督の判断が誤りだと証明しようとした。

サッカー界では「諦めて次へ」という選択肢もある。しかし私は努力を続け、監督の考えを変えようとした。結果としてシーズン後半にヨーロッパリーグ決勝へ進出し、大きな成果を得た。キャリアを通じて多くのタイトルを取ってきたが、監督の評価を覆したことは最も誇れる成果だ。 出場できなかったのは監督の判断だったが、最終的に起用されたのは、自分の実力と努力の結果だ」