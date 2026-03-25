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カゼミーロの次なる移籍先は？ アル・イッティハドがマンチェスター・ユナイテッドのMF獲得を狙うが、元リヴァプール選手の去就が移籍の行方を左右する
サウジアラビアの関心が、マンチェスター・ユナイテッドを去るスター選手に向け高まっている
現在リーグ順位で6位につけているアル・イッティハドは、欧州トップクラスの実績を持つ選手を補強し、チームを刷新しようとしている。 2月にカリム・ベンゼマがアル・ヒラルへ移籍したことを受け、クラブはプロジェクトを牽引する新たな看板選手を求めている。2022年夏にレアル・マドリードからユナイテッドに加入し、2023年のカラバオ・カップ制覇に貢献したカゼミーロは、順位を挽回してタイトル争いに挑むチームに、安定感と勝利へのメンタリティをもたらす理想的な選手と見なされている。
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カゼミーロ獲得におけるファビーニョの役割
この移籍の可能性は、同郷で元リヴァプールのスター選手であるファビーニョの去就に大きく左右される。ファビーニョは2023年、約4000万ポンドでアル・イッティハドと3年契約を結んだ。すでにサウジ・プロリーグとキングスカップの両タイトル獲得に貢献しており、彼の状況は依然として最優先事項となっている。 ESPNの報道によると、アル・イッティハドはカゼミーロの獲得に動く前に、ファビーニョの去就を決定しなければならないという。ファビーニョの契約状況が検討されている中、クラブは契約更新か、あるいは移籍の可能性について議論しており、後者の場合、必要な給与予算の余裕が生まれ、カゼミーロのための自然な空き枠が生まれることになる。
キャリックの復活とチャンピオンズリーグ進出への挑戦
マイケル・キャリック暫定監督の下で復活を遂げたカゼミーロは、30試合で7ゴール2アシストを記録し、その将来をめぐって激しい議論を巻き起こしている。 今月初めのアストン・ヴィラ戦（3-1で勝利）での目覚ましい活躍を受け、ユナイテッドのファンは「あと1年」とチャントを唱え、チームが現在3位を維持し、チャンピオンズリーグ復帰に近づく上で重要な役割を果たしているこのMFをクラブに残留させるよう求めた。1月には今夏の退団について双方合意に達していたものの、ユナイテッドにはその計画を覆す可能性のある1年間の契約延長オプションが残されている。しかし、キャリック監督はこの決定が覆されることはないことをほのめかしている。
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マンチェスター・ユナイテッドのスター選手たちが、中盤の司令塔の残留を懇願
カゼミーロがキャリックの指揮下で最近調子を上げていることが状況を複雑にしており、チーム内で議論を呼んでいる。 チーム内の深い思いを表すように、チームメイトのレニー・ヨロは、このブラジル人選手の重要な役割を強調し、次のように語った。「誰もが彼に残ってほしかった。彼は私たちにとって本当に重要な選手だ。ロッカールームでも、毎日、彼はチーム内の誰にもない経験を持っている。彼はあらゆるタイトルを勝ち取ってきた。それが試合中はもちろん、ピッチの外でも私たちを大いに助けてくれた。」