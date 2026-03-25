カゼミーロの次なる移籍先は？ アル・イッティハドがマンチェスター・ユナイテッドのMF獲得を狙うが、元リヴァプール選手の去就が移籍の行方を左右する

カゼミーロがキャリックの指揮下で最近調子を上げていることが状況を複雑にしており、チーム内で議論を呼んでいる。 チーム内の深い思いを表すように、チームメイトのレニー・ヨロは、このブラジル人選手の重要な役割を強調し、次のように語った。「誰もが彼に残ってほしかった。彼は私たちにとって本当に重要な選手だ。ロッカールームでも、毎日、彼はチーム内の誰にもない経験を持っている。彼はあらゆるタイトルを勝ち取ってきた。それが試合中はもちろん、ピッチの外でも私たちを大いに助けてくれた。」