カゼミーロがインテル・マイアミ入り。元レアル・マドリードのスターはマンチェスター・ユナイテッドを退団し、リオネル・メッシと再会する。ヘロンズはLAギャラクシーを抑え大物を獲得。

この移籍には複雑な事情がある。現在、LAギャラクシーがこのミッドフィルダーの「ディスカバリー・ライツ（優先交渉権）」を保有しているからだ。MLS規定によりギャラクシーには交渉優先権があり、クラブはカゼミーロを説得しカリフォルニア移籍へ導けると期待していた。報道によると、ギャラクシーは代理人と何度も協議し、複数オファーを提示したという。

この制度は、複数のクラブが同じ海外選手を争って移籍金を吊り上げることを防ぐ目的がある。しかし、カゼミーロがマイアミ移籍を強く希望したため交渉は難航。成立にはマイアミがギャラクシーに補償金を支払う見込みで、2シーズン前にロサンゼルスFCがマルコ・ロイスの獲得権を得るためシャーロットFCに40万ドルを支払ったケースと同様だ。