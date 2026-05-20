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カゼミーロがインテル・マイアミ入り。元レアル・マドリードのスターはマンチェスター・ユナイテッドを退団し、リオネル・メッシと再会する。ヘロンズはLAギャラクシーを抑え大物を獲得。
インター・マイアミがカゼミーロの獲得競争に勝利した
マンチェスター・ユナイテッドのベテラン、カゼミーロは今夏オールド・トラッフォードを去り、次の舞台としてインテル・マイアミを選んだ。34歳の彼は複数の選択肢があったが、バイス・シティへの移籍を決断したという。
移籍が実現すれば、ブラジル代表カゼミーロはリオネル・メッシ、ロドリゴ・デ・パウ、ジェルマン・ベルタラメらが揃う豪華メンバーに加わる。チャンピオンズリーグ5度制した34歳にとって、MLSの野心的なプロジェクトは魅力的だった。
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ギャラクシー、発見権を巡る争いで苦慮
この移籍には複雑な事情がある。現在、LAギャラクシーがこのミッドフィルダーの「ディスカバリー・ライツ（優先交渉権）」を保有しているからだ。MLS規定によりギャラクシーには交渉優先権があり、クラブはカゼミーロを説得しカリフォルニア移籍へ導けると期待していた。報道によると、ギャラクシーは代理人と何度も協議し、複数オファーを提示したという。
この制度は、複数のクラブが同じ海外選手を争って移籍金を吊り上げることを防ぐ目的がある。しかし、カゼミーロがマイアミ移籍を強く希望したため交渉は難航。成立にはマイアミがギャラクシーに補償金を支払う見込みで、2シーズン前にロサンゼルスFCがマルコ・ロイスの獲得権を得るためシャーロットFCに40万ドルを支払ったケースと同様だ。
選手起用の駆け引きとジョルディ・アルバの成功モデル
ヘロンズの大きな壁は指定選手（DP）枠の不足だ。メッシらが枠を占めるため、カゼミーロの初年度年俸は200万ドル以下に抑える必要がある。マイアミは2023年のジョルディ・アルバ獲得時と同様に、ターゲット・アロケーション・マネー（TAM）で契約し、後にDPへ昇格させる方針とみられる。
ロースターに空きができ次第昇給する非保証オプションを付ける見込みだ。フロントは、財務面での工夫で知られ、マスチェラーノ監督の退任など混乱した序盤を乗り越え、チーム強化に奔走している。
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数々の栄誉に輝くレジェンドがワールドカップへ
カゼミーロは現代サッカー史に残る実績を引っ提げ北米へやってくる。レアル・マドリード時代にはチャンピオンズリーグ5回、リーガ・エスパニョーラ3回の優勝を経験。昨季もマンチェスター・ユナイテッドで33試合9得点を記録し、チームの3位と欧州復帰に貢献した。
ピンクのユニフォームに袖を通す前に、代表戦が待つ。カルロ・アンチェロッティ監督率いるブラジル代表に選出され、通算84試合の出場記録を更新する。 代表任務終了後、彼は暫定監督ギジェルモ・オヨスが率いる勝ち点28のインテル・マイアミに合流し、MLSカップ連覇を目指す。