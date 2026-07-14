ハーランドはカウボーイハットを4つ買い、運が逃げないようハットを逆さまにする迷信を学んだ。

スタッフは「運は帽子の中にある。こうやって被ると運が逃げる」と説明した。さらに、彼の買い物で最も目を引いたのはいくつかの風変わりな剥製だった。

酒瓶を抱えたアライグマの剥製に750ドル、保安官姿を含むリス2匹の剥製に900ドルを支払った。月曜夜、彼はSNSにアライグマを抱えて飛行機から降りる写真を投稿し、「家に付いてきた」と書き込んだ。



