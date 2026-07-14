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カウボーイグッズとぬいぐるみ！ 2026年W杯のノルウェー代表、アーリング・ハーランドがテキサスで散財し、請求額は1万ドル。
ダラスでハーランドが活躍
ハーランドの公式YouTubeチャンネルによると、ノルウェーがベスト32でコートジボワールを2-1で破った直後、一行は「ワイルド・ビルズ・ウェスタン・ストア」でプライベートショッピングを楽しんだ。
ハーランドとチームメイトはカウボーイブーツやウエスタンシャツなどを大量に購入し、代金は約1万ドルに。支払いはハーランドが全額負担し、「誰かが払わなきゃね」と冗談を飛ばした。 店主たちは彼が静かに買い物できるよう一時的に一般客の入店を止め、彼は複数の商品を購入しながら献身的なノルウェー代表のキットマンたちと笑い合っていた。
剥製のアライグマとカウボーイハット
ハーランドはカウボーイハットを4つ買い、運が逃げないようハットを逆さまにする迷信を学んだ。
スタッフは「運は帽子の中にある。こうやって被ると運が逃げる」と説明した。さらに、彼の買い物で最も目を引いたのはいくつかの風変わりな剥製だった。
酒瓶を抱えたアライグマの剥製に750ドル、保安官姿を含むリス2匹の剥製に900ドルを支払った。月曜夜、彼はSNSにアライグマを抱えて飛行機から降りる写真を投稿し、「家に付いてきた」と書き込んだ。
ノルウェー、大会での歴史的な快進撃を祝う
1998年以来のW杯初出場となったノルウェーにとって、この遠征は忘れがたい大会の締めくくりとなった。スターストライカーを中心にチームはアメリカ人の心をつかみ、ユニークなゴールパフォーマンスがネットで話題に。MFサンダー・ベルゲは遠征中に自分専用の帽子を購入し、その喜びを語った。
ベルゲは「試合の合間も人生で最高の時間を過ごしているし、しかもこれまでで最も楽しいサッカーの試合をプレーできている。家族や友人もここに来てくれて、これほど素晴らしい仲間たちと一緒に戦えるなんて。そして、故郷の皆も私たちを応援してくれている。本当に特別なことだ……今が人生の絶頂期だと思う……ここから先は下り坂だ」と語った。
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注目は再びマンチェスター・シティへ
準々決勝でイングランドに2-1で敗れたノルウェー代表は帰国した。ハーランドは、マンチェスター・シティのプレシーズントレーニングに合流する前に夏休みを過ごす。
クラブは、10年間チームを率いたペップ・グアルディオラ監督の退任を受け、新監督エンツォ・マレスカ体制で新時代を迎える。
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