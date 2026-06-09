Getty
翻訳者：
カイ・ルーニーが猛者モード全開！マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ウェインの息子が、レッドデビルズのユースチームを怪我で離脱していた間に、驚くべき肉体変貌を遂げた
回復プロセスの加速
3月の怪我でシーズン残りを棒に振ったルーニー。それでも成長は止まらない。火曜、彼はインスタグラムにトレーニング写真を投稿し、筋力アップを示した。 タンクトップにビーニー、ショートパンツ姿で、彼は高層階のジムでトレーニングに励む姿を見せ、長期のオフにもかかわらず筋力増強に打ち込む姿勢を示した。3月には「今シーズンを欠場し残念だが、次のプレシーズンにはもっと強くなって戻ってくる」とSNSで明かしていた。
独自の道を切り拓く
マンチェスター・ユナイテッドは彼の才能を高く評価し、来シーズンからプロ契約を結ぶ資格を与えた。彼は最近、スーパーエージェント「トリプル・エス・スポーツ」と契約。しかし、この若きフォワードは伝説的な父親の影から抜け出す決意をしている。2024年8月のインタビューでは「自分自身の名前を売り、父親ではなく自分として成功したい」と語った。 自分のキャリアがどう展開するか見てみたい。もちろん、ベストを尽くして、最高の舞台に立つことを目指したい。今はただ自分自身に集中し、プレッシャーに押しつぶされないようにしながら、日々、月ごとに自分を磨き続けることに専念している。」
厳しい注目への対処
不運な怪我をする前、この10代選手は素晴らしいシーズンを送り、U-16チームがバーンリーを2-0で下しプレミアリーグ・シールドを獲得する一因となった。両親は今も最大のサポーターだが、世間の大きな関心に向き合うのは難しい。母親のコリーンは以前、試合観戦の困難を語っていた。 2024年のインタビューでは、こう語った。「カイは草の根大会のとき、ウェインに試合を見に来ないでほしいと言っていた。ファンに囲まれて試合すら見られないから。たくさんの子どもたちに『どいて、息子の試合を見ているんだから』なんて、どう言えばいいの？」。こうした大きなプレッシャーの中でも、彼が身体能力向上に献身していることは、なおさら称賛に値する。
- Instagram (@kairooney.10)
大々的な復活へ準備中
ルーニーは来季のプレシーズンで即戦力となるよう全力投球だ。鍛え上げた身体と迫るプロ契約のチャンスを武器に、アカデミーを席巻する準備は整った。この努力が続けば、数年内のトップチーム昇格も十分に見込める。