カイ・ルーニーが猛者モード全開！マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ウェインの息子が、レッドデビルズのユースチームを怪我で離脱していた間に、驚くべき肉体変貌を遂げた

不運な怪我をする前、この10代選手は素晴らしいシーズンを送り、U-16チームがバーンリーを2-0で下しプレミアリーグ・シールドを獲得する一因となった。両親は今も最大のサポーターだが、世間の大きな関心に向き合うのは難しい。母親のコリーンは以前、試合観戦の困難を語っていた。 2024年のインタビューでは、こう語った。「カイは草の根大会のとき、ウェインに試合を見に来ないでほしいと言っていた。ファンに囲まれて試合すら見られないから。たくさんの子どもたちに『どいて、息子の試合を見ているんだから』なんて、どう言えばいいの？」。こうした大きなプレッシャーの中でも、彼が身体能力向上に献身していることは、なおさら称賛に値する。