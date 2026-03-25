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カイ・ルーニーがマンチェスター・ユナイテッドU-16のプレミアリーグ・シールド獲得に貢献。その様子を、誇らしげな両親のウェインとコリーンが見守っていた。
カイ、キャリントンで好成績を収める
火曜日の夜、ユナイテッドのアカデミーが素晴らしいシーズンを送り、U-16チームがバーンリーを下してプレミアリーグ・シールドを制覇し、新たな高みに到達した。クラブのキャリントン・トレーニング・グラウンドで行われたこの試合で、若きレッズは規律あるプレーを見せ、2-0で勝利を収め、トップクラスの才能を育成するクラブの評判をさらに確固たるものにした。 クラブ歴代最多得点記録保持者であるウェインは、妻のコリーンと末っ子のキャスと共に会場に駆けつけ、息子の勝利への貢献を目の当たりにした。この勝利は、現在国内の各年代で圧倒的な強さを誇るユースシステムにとって、新たなトロフィー獲得となった。
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急速な昇進
カイは主にU-16チームでプレーしているが、その活躍により、今シーズンはすでに上位カテゴリーでの重要な出場機会を得ている。 この10代の選手は頻繁にU-18代表チームに招集されており、U-18プレミアリーグとFAユースカップの計7試合に出場して2得点を挙げるなど、その活躍で周囲を驚かせている。この上昇気流は、彼の技術的な成長とゴール前での決定力の高さを物語っており、その特性は自然と父親との比較を招くものだ。マンチェスター・ユナイテッドのコーチングスタッフは彼の成長を慎重に管理しており、同年代の選手たちとの激しい競争にさらされつつも、得点感覚を維持できるよう配慮している。
学界における一族の物語
現在のユナイテッドの若手選手たちにはどこか懐かしさを感じさせるものがある。カイは、ウェインの元チームメイトであり、現在はユナイテッドの暫定監督を務めるマイケル・キャリックの息子、ジェイシー・キャリックと頻繁に並んでプレーしているからだ。有名な名字という背景に加え、カイは先月、父親に倣ってトリプル・エス・スポーツ・マネジメントと契約し、新たな奨学金を獲得したことで、プロとしての将来像がますます明確になってきている。 来シーズン終了時には、この若きフォワードは初のプロ契約を結ぶ資格を得る見込みだ。
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アカデミー賞の全部門制覇を目指す
U-16チームのシールド制覇は、ユナイテッドのユースチームにとって歴史に残る可能性を秘めた今シーズンの一環に過ぎず、カイは今後もU-18チームの一員として、複数のタイトル獲得を目指す戦いに加わることができる。今後数ヶ月間、FAユースカップの準決勝とU-18プレミアリーグカップの決勝という、一発勝負の重要な試合を戦う中で、チームの実力が真に試されることになるだろう。