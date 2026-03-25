カイ・ルーニーがマンチェスター・ユナイテッドU-16のプレミアリーグ・シールド獲得に貢献。その様子を、誇らしげな両親のウェインとコリーンが見守っていた。

カイは主にU-16チームでプレーしているが、その活躍により、今シーズンはすでに上位カテゴリーでの重要な出場機会を得ている。 この10代の選手は頻繁にU-18代表チームに招集されており、U-18プレミアリーグとFAユースカップの計7試合に出場して2得点を挙げるなど、その活躍で周囲を驚かせている。この上昇気流は、彼の技術的な成長とゴール前での決定力の高さを物語っており、その特性は自然と父親との比較を招くものだ。マンチェスター・ユナイテッドのコーチングスタッフは彼の成長を慎重に管理しており、同年代の選手たちとの激しい競争にさらされつつも、得点感覚を維持できるよう配慮している。