カイはすでにアカデミーで頭角を現し、昨季U-18プレミアリーグ6試合に出場しFAユースカップでもデビュー。来季はダレン・フレッチャー監督のU-18チームで中心選手になることが期待されている。

クラブ歴代最多得点記録保持者の父と比べられるのは避けられないが、元マンチェスター・ユナイテッドDFウェス・ブラウンは「カイはすべてを自らの力で成し遂げなければならない」と語る。彼の技術と得点感覚は、すでにU-19代表として複数の大会で起用される要因となっている。

ブラウンは昨年GOALに「カイは黙々と努力するタイプだ。父は伝説だが、重要なのはカイ自身だ。自ら努力し、すべてを自分の力で成し遂げ、学び続けなければならない」と語った。