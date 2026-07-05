Instagram (@kairooney.10)
翻訳者：
カイ・ルーニーがマイケル・キャリックの息子ジェイシーとともにマンチェスター・ユナイテッドのスカラシップ契約にサイン。父ウェインはオールド・トラッフォードで行われた式典を誇らしげに見守った。
ユナイテッドのレジェンドたちにとって誇らしい夜
「夢の劇場」で行われた式典で、次世代の若手選手たちがクラブへの残留を誓った。W杯解説を休んで見守ったルーニーと、ヘッドコーチ兼ジェイシーの父として出席したキャリックが、カイが奨学金契約にサインする場面に立ち会った。
16歳の2人は記念撮影を行い、かつてトップチームでプレーし多くのトロフィーを獲得した父たちの時代を想起させた。この世代はユースとプロをつなぐ最後の架け橋であり、17歳になると正式なプロ契約を結べる。
- Getty
カイ・ルーニーへの大きな期待
カイはすでにアカデミーで頭角を現し、昨季U-18プレミアリーグ6試合に出場しFAユースカップでもデビュー。来季はダレン・フレッチャー監督のU-18チームで中心選手になることが期待されている。
クラブ歴代最多得点記録保持者の父と比べられるのは避けられないが、元マンチェスター・ユナイテッドDFウェス・ブラウンは「カイはすべてを自らの力で成し遂げなければならない」と語る。彼の技術と得点感覚は、すでにU-19代表として複数の大会で起用される要因となっている。
ブラウンは昨年GOALに「カイは黙々と努力するタイプだ。父は伝説だが、重要なのはカイ自身だ。自ら努力し、すべてを自分の力で成し遂げ、学び続けなければならない」と語った。
中盤の血統とアカデミーからの入団
ジェイシーもまた、父親の足跡をたどり、ユナイテッドの中盤で独自の道を切り拓こうとしている。昨シーズンはU-18チームでわずか1試合の出場にとどまったが、この奨学金契約は、彼がサッカーの修業においてより厳しい段階へと進む中、クラブが彼の潜在能力に信頼を寄せていることを裏付ける。
この夜、契約書に署名したのは彼らだけではない。クラブはガジク・イブラギモフ、エドソン・デヨンゲ＝セイロス、ハーレム・マクラフリン、ファレル・シルベスター、コナー・ローリー、ジャウメ・カマチョの6人も奨学金契約に合意したと発表した。7人は今後、プロフェッショナル・ディベロップメント・フェーズの要求に応えるため全力を尽くす。
- (C)Getty Images
地平線に現れた未来のスターたち
奨学生リストから目立った不在だったのは、JJ・ガブリエルだった。この15歳の選手は国内屈指の若手と評価されているが、現時点では奨学金契約を結ぶには若すぎる。その節目は来シーズンに訪れると見込まれているが、ユナイテッドは、この才能ある攻撃手を引き留めるために激しい競争に直面する可能性があることを十分に認識している。当面は、新シーズンに向けて準備を進める現在の奨学生たちに焦点が当てられている。 トップチームを目指す彼らにとって、厳しい道のりはまだ始まったばかりだ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。