Goal.com
ライブ
Bayer 04 Leverkusen v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
خالد محمود

翻訳者：

カイ・ハフェルツ、バイエル・レバークーゼンに「申し訳ない」 物議を醸すアーセナルのPKがチャンピオンズリーグ終盤の引き分けを決める

カイ・ハフェルツは、ベイアレーナへの感慨深い復帰戦で主役となった。後半終了間際の物議を醸すPKを決め、アーセナルがバイエル・レバークーゼンと1-1で引き分ける原動力となった。ドイツ代表選手は途中出場で古巣の記念すべき勝利を阻み、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第1戦で結果をもたらした。決勝点を決めたハフェルツは、結果を確定させた一方で、古巣のチームメイトたちへの哀れみを覚えたと認めた。

  • ハーヴェーツは複雑な心境を認める

    試合終了のホイッスル後、DAZNのインタビューに応じた代表選手のハーヴェーツ（2020年の移籍以来初めてバイアレーナに戻ってきた）は、試合終了間際の決定的な貢献について複雑な感情を認めた。

    「終了間際のPKは必ずしも簡単ではない。だがこうした瞬間こそ、私が長年目指してきたものだ。だからこそ当然ながら嬉しい。自ら進んで蹴り、得点できたことを喜んでいる。レバークーゼンの選手たちには心から申し訳なく思う。だがこれがサッカーだ。私は幸せだった」とフォワードは語った。

    • 広告
  • Bayer 04 Leverkusen v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    遅れたPKをめぐる論争

    試合の最大の論点は89分に訪れた。マリク・ティルマンとのわずかな接触でノニ・マドゥエケが倒れたのだ。激しい抗議とVARの判定確認にもかかわらず、判定は覆らなかった。先にレバークーゼンの先制点を挙げたロベルト・アンドリッヒは悔しさを露わにした。「あれは本当に些細な接触だ。もちろんあんな風に倒れるべきじゃない」 倒れた後で『しまった、もう倒れちゃった』って思うこともあるのは分かる。でも今回は本当に、本当に微妙な接触だった」とアンドリッチはDAZNに語った。

    さらに彼は続けた。「私の感覚では、わずかな接触があった後、彼は少し遅れて倒れた。もう一度見直しても、接触はさらに少ない。明らかにペナルティには足りない」カスペル・ユルマンド監督はさらに断言した。「接触もなく、彼が倒れただけだ。ペナルティではない」

  • アンドリッチがヴェルクセルフに先制点をもたらす

    終盤の混乱の前に、バイエルはハーフタイム直後に先制点を奪った。コーナーキックからアンドリッチがバックポストで最も高く跳び上がりヘディングで決め、プレミアリーグ首位のチームが今季チャンピオンズリーグで初めてリードを許す場面となった。ドイツ王者バイエルは74分にミケル・アルテタ監督がハーヴェルツを投入するまで、並々ならぬ情熱でリードを守り抜いたが、同点弾を許す結果となった。

  • Bayer 04 Leverkusen v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    エミレーツ・スタジアムで決着がつく

    第2戦は3月17日（火）、エミレーツ・スタジアムで開催予定。1-1の同点で完全に均衡した状況の中、両チームとも勝利が準々決勝進出を決定づけることを認識している。勝者は準々決勝で、ボド/グリムトまたはスポルティングCPのいずれかと対戦する可能性がある。

ブンデスリーガ
レヴァークーゼン crest
レヴァークーゼン
B04
バイエルン crest
バイエルン
FCB
プレミアリーグ
アーセナル crest
アーセナル
ARS
エヴァートン crest
エヴァートン
EVE
0