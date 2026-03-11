カイ・ハフェルツ、バイエル・レバークーゼンに「申し訳ない」 物議を醸すアーセナルのPKがチャンピオンズリーグ終盤の引き分けを決める

試合の最大の論点は89分に訪れた。マリク・ティルマンとのわずかな接触でノニ・マドゥエケが倒れたのだ。激しい抗議とVARの判定確認にもかかわらず、判定は覆らなかった。先にレバークーゼンの先制点を挙げたロベルト・アンドリッヒは悔しさを露わにした。「あれは本当に些細な接触だ。もちろんあんな風に倒れるべきじゃない」 倒れた後で『しまった、もう倒れちゃった』って思うこともあるのは分かる。でも今回は本当に、本当に微妙な接触だった」とアンドリッチはDAZNに語った。

さらに彼は続けた。「私の感覚では、わずかな接触があった後、彼は少し遅れて倒れた。もう一度見直しても、接触はさらに少ない。明らかにペナルティには足りない」カスペル・ユルマンド監督はさらに断言した。「接触もなく、彼が倒れただけだ。ペナルティではない」