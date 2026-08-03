来季に向けたクラブの野心的な目標について語ったハフェルツは、リーグ優勝を果たした後もチームとして基準を下げるつもりはないと強調した。

ドイツ代表の同選手は「僕たちはすべてのタイトルを欲している。そのためにここにいる。プレミアリーグでは優勝したけれど、まだできることはたくさんある」と述べた。

さらに、4つのコンペティションすべてを制するために必要なことについては、「それを実現するには、もう一段階レベルを上げなければならない。シーズンがどれだけ長く、すべてのコンペティションを戦い抜くことがどれだけ難しいかを分かっているからだ。今年はさらにうまくやり、再び結果を出したい」と説明した。