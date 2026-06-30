ドイツの敗退は、いくつかの決定的な瞬間によって決まった。延長戦でターが放ったシュートは、直前にヴァルデマール・アントンがパラグアイGKオーランド・ギルにファウルと判定され無効に。ドイツ代表は試合終了間際の決勝点を逃した。PK戦ではマヌエル・ノイアーが好セーブでチームを救ったが、ターが失敗。ホセ・カナレが決勝PKを沈め、パラグアイが準決勝進出を決めた。

ハーヴェルツにとっては、PK戦で敗れたばかりのチャンピオンズリーグ決勝に続き、苦い連敗となった。国内リーグでアーセナルを成功に導いたシーズンは、またも国際大会の失望で色あせてしまった。