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カイ・ハヴェルツは、パラグアイとのワールドカップPK戦で外した決定的なPKについて、ドイツのファンに謝罪した。
ドイツのワールドカップPK戦連勝記録が止まった
ドイツはパラグアイに4-3で敗れ、PK戦無敗記録が止まり、ワールドカップ初敗退となった。ドイツ代表はハヴェルツの同点弾で延長に持ち込んだが、PK戦で敗れた。アーセナルFWはPKを失敗し、苦しい夜を過ごした。ウォルテマデとターも失敗し、パラグアイが次ラウンドに進んだ。
- AFP
ドイツ代表の敗退を受け、ハーヴェルツが責任を認めた。
ドイツの敗退後、ハーヴェルツはメディアの取材に応じ、この残念な結果について責任を認めた。このフォワードは、またしても不本意な結果に終わったワールドカップを振り返り、この敗北を受け入れるのは難しいだろうと語った。また、ドイツのサポーターに謝罪し、早期敗退の責任は選手たちが負わなければならないと強調した。
スタンダード紙の取材に「言葉が見つからない」と語り、「2度目のW杯だがどちらも結果を残せなかった。謝罪するしかない。選手たちは自分たちを厳しく見つめ直す必要がある。ただし監督は対象外だ」と続けた。
VARをめぐる物議とPK戦のドラマ
ドイツの敗退は、いくつかの決定的な瞬間によって決まった。延長戦でターが放ったシュートは、直前にヴァルデマール・アントンがパラグアイGKオーランド・ギルにファウルと判定され無効に。ドイツ代表は試合終了間際の決勝点を逃した。PK戦ではマヌエル・ノイアーが好セーブでチームを救ったが、ターが失敗。ホセ・カナレが決勝PKを沈め、パラグアイが準決勝進出を決めた。
ハーヴェルツにとっては、PK戦で敗れたばかりのチャンピオンズリーグ決勝に続き、苦い連敗となった。国内リーグでアーセナルを成功に導いたシーズンは、またも国際大会の失望で色あせてしまった。
- AFP
早期敗退を受け、ドイツ代表に疑問の声が上がっている
ドイツは早期敗退という結果を受け、またしても期待外れに終わったワールドカップを振り返らなければならない。ハヴェルツは成功に満ちたシーズンを過ごしたが、この失望を振り払うためクラブサッカーに戻る。ドイツ代表は次の国際試合へ自信回復に注力するだろう。