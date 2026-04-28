Getty Images Sport
翻訳者：
カイ・ハヴェルツはニューカッスル戦での負傷のため、アーセナル対アトレティコ・マドリードのチャンピオンズリーグ戦を欠場する見込み。
- Getty Images Sport
アルテタ監督、攻撃陣の再編に直面
『The Athletic』によると、ハーヴェーツは水曜日のメトロポリターノでのチャンピオンズリーグ準決勝第1戦を欠場する見込みだ。 セント・ジェームズ・パークでの辛勝の試合で負傷した万能フォワードは、アーセナルにとって今季最大の試合を欠場する。初期診断ではシーズン絶望の恐れはなくなったものの、準備期間が短く、26歳の彼は第1戦の出場がほぼ絶望的。ディエゴ・シメオネ率いる粘り強いアトレティコ戦の前線に大きな穴が開く。
それでもアーセナルは、ハヴェルツがプレミアリーグ終盤の優勝争いに貢献すると依然として楽観視している。国内タイトルを目指すチームにとって、終盤戦でマンチェスター・シティの追撃を振り切るために彼の復帰は極めて重要だ。
- Getty Images
ネヴィルが警鐘を鳴らす
ハーヴェルツの負傷により、アーセナルが2つの大会を同時に戦うだけの選手層と経験を持つかどうかが再び疑問視されている。ゲイリー・ネヴィルは、タイトル争いの精神的・肉体的負担が、主力離脱が続く現状ではガンナーズのブダペスト決勝進出を阻む可能性があると指摘した。
「このチームの多くの選手はチャンピオンズリーグで勝つ方法を知らない。だがリーグ優勝争いではあと一歩のところまで来ており、そこで失敗しないよう必死になるだろう」と元マンチェスター・ユナイテッドのキャプテンは『The Gary Neville Podcast』で語った。 「ミケル・アルテタ監督は全試合に全力投球し、どちらかを優先すべきではない。それでも、今はプレミアリーグの方がチャンピオンズリーグよりタイトルを取りやすいと理解しているはずだ。準決勝でアトレティコ・マドリードなどを破るのは難しいが、リーグ戦ならチャンスがある」
エゼとチーム戦力の厚さに対する懸念
タイズサイドでの過酷な試合では、ハーヴェッツだけでなくエベレチ・エゼも途中交代した。エゼは「予防措置」と語ったが、土曜のフラム戦やアトレティコ・マドリードとの第2戦を控えるアルテタ監督は、これ以上主力を失えない。
- AFP
次は何が待っているのでしょうか？
ハヴェルツは、過去2シーズンでハムストリングと膝を痛めた影響を考慮し、早期回復を急ぐ。米国、メキシコ、カナダで開催されるワールドカップを控え、彼は内転筋断裂で離脱中のニャブリに代わるドイツ代表の重要戦力だ。
アーセナルは国内目標とクラブ初となるCL制覇の夢を両立させたい。アルテタ監督は最終節のウェストハム、バーンリー、クリスタル・パレス戦で、エースが前線でチームを牽引することを期待している。