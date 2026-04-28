カイ・ハヴェルツはニューカッスル戦での負傷のため、アーセナル対アトレティコ・マドリードのチャンピオンズリーグ戦を欠場する見込み。

ハーヴェルツの負傷により、アーセナルが2つの大会を同時に戦うだけの選手層と経験を持つかどうかが再び疑問視されている。ゲイリー・ネヴィルは、タイトル争いの精神的・肉体的負担が、主力離脱が続く現状ではガンナーズのブダペスト決勝進出を阻む可能性があると指摘した。

「このチームの多くの選手はチャンピオンズリーグで勝つ方法を知らない。だがリーグ優勝争いではあと一歩のところまで来ており、そこで失敗しないよう必死になるだろう」と元マンチェスター・ユナイテッドのキャプテンは『The Gary Neville Podcast』で語った。 「ミケル・アルテタ監督は全試合に全力投球し、どちらかを優先すべきではない。それでも、今はプレミアリーグの方がチャンピオンズリーグよりタイトルを取りやすいと理解しているはずだ。準決勝でアトレティコ・マドリードなどを破るのは難しいが、リーグ戦ならチャンスがある」