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カイ・ハヴェルツはなぜロバが好きなのか？アーセナルのスター選手が、「素晴らしい」動物との強い絆について語る
ハーヴェルツ、ピッチ外での趣味について質問される
ピッチ上での才能は疑いようがないが、ハヴェルツはロバへの愛着でも同様に知られている。かつてチェルシーに所属していた彼は、英国の保護施設が彼にちなんで子ロバに名前を付けた際、その熱狂ぶりが新たな高みに達した。最近のメディア出演の際、彼はこの動物たちへの根深い愛情がどこから生まれたのかを語った。
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ロバと犬――ハーヴェルツは動物が大好きだ
「ええ、その愛情は常にありました。特に私にとってはロバに対するものです」とハーヴェルツは説明した。「どうしてそうなったのかは分かりません。幼い頃から、どういうわけかそんな愛情が芽生えていたんです。チームメイトたちもそのことは知っています。そのことをからかう奴も1、2人います。 個人的には、動物福祉全般が極めて重要なテーマだ。僕は動物が大好きだ。家には犬が3匹いるし、ドイツにはロバもいる。そして、ロバというのはそもそも素晴らしい動物だ。」
「ドンキー」が国際舞台に復帰
ハーヴェルツはこの動物との関わりから、チームメイトの間で「ロバ」というあだ名まで付けられている。現在、アーセナルのFWである彼は、今シーズンの大半を欠場させられた一連の怪我を克服し、2024年11月以来初めてドイツ代表に復帰した。
ワールドカップを控え、完全にコンディションを取り戻した彼は、怪我の悩みを過去のものにしたいと意気込んでおり、次のように語っている。「個人的には、もちろん非常に辛い時期を乗り越えてきた。簡単なことではなかった。それでも、ここに戻ってきて、チームと一緒になれたことは、もちろんとても嬉しい。 当然ながら仲間たちのことが恋しかったし、ここで過ごす時間や、再び代表チームでプレーし、国歌を歌うことも恋しかった。だからこそ、この長い期間を経て戻って来られたことは、私にとってもちろん非常に特別なことだ。」
代表チームを離れていた期間も、彼はコーチ陣と絶えず連絡を取り合っていた。現在は、ワールドカップに向けて準備を進める中で、多くの新戦力を擁するチームを、自身の代表経験を生かして導くことに注力している。
「まだ役割についての話し合いはしていません。ユリアンとは頻繁に連絡を取り合っていました。常に意見交換があり、常に情報を共有していました」とハーヴェルツは語った。「彼からも連絡をくれたことにとても感謝しています。しかし、私は1年間チームにいませんでした。ピッチ上で選手たちを助け、先頭に立ってチームを引っ張っていきたいと思っています。 「攻撃のどのポジションでも非常に快適にプレーできる。僕は柔軟性のある選手で、ここ数年で多くのポジションを経験してきた。僕がロッカールームで演説するような、声高なタイプではないことは誰もが知っている。だが、国際レベルの経験はあるし、今回のワールドカップでは前線でチームを引っ張ることに挑戦したい」
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アーセナルと将来に焦点を当てる
代表戦期間中は、注目度の高いスター選手たちを巡って絶えず移籍の噂が飛び交うものだが、ハーヴェルツはエミレーツ・スタジアムからの移籍説を即座に否定した。ロンドン市内での移籍以来、このドイツ代表選手はプレミアリーグ優勝を目指すミケル・アルテタ監督の戦術において不可欠な存在となっており、当面は環境を変えるつもりはないと断言している。
「アーセナルでは完全に居心地が良い。自分の未来はアーセナル・ロンドンにある」とハーヴェッツは宣言し、移籍の噂に終止符を打った。しかし、今の焦点は代表チーム内でのチームワークの構築にある。 「チームスピリットこそが、何よりも重要な基盤だと信じています。その点において、我々は非常に、非常に良い方向に向かっていると思います。もちろん、1、2人の新戦力が加わりましたが、彼らが環境に慣れるのに時間はほとんど必要ないでしょう。今週もまた、共に成長するための時間として活用するつもりです。ワールドカップにおいて、それは極めて重要なことだと思います」