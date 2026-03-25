カイ・ハヴェルツはなぜロバが好きなのか？アーセナルのスター選手が、「素晴らしい」動物との強い絆について語る

ハーヴェルツはこの動物との関わりから、チームメイトの間で「ロバ」というあだ名まで付けられている。現在、アーセナルのFWである彼は、今シーズンの大半を欠場させられた一連の怪我を克服し、2024年11月以来初めてドイツ代表に復帰した。

ワールドカップを控え、完全にコンディションを取り戻した彼は、怪我の悩みを過去のものにしたいと意気込んでおり、次のように語っている。「個人的には、もちろん非常に辛い時期を乗り越えてきた。簡単なことではなかった。それでも、ここに戻ってきて、チームと一緒になれたことは、もちろんとても嬉しい。 当然ながら仲間たちのことが恋しかったし、ここで過ごす時間や、再び代表チームでプレーし、国歌を歌うことも恋しかった。だからこそ、この長い期間を経て戻って来られたことは、私にとってもちろん非常に特別なことだ。」

代表チームを離れていた期間も、彼はコーチ陣と絶えず連絡を取り合っていた。現在は、ワールドカップに向けて準備を進める中で、多くの新戦力を擁するチームを、自身の代表経験を生かして導くことに注力している。

「まだ役割についての話し合いはしていません。ユリアンとは頻繁に連絡を取り合っていました。常に意見交換があり、常に情報を共有していました」とハーヴェルツは語った。「彼からも連絡をくれたことにとても感謝しています。しかし、私は1年間チームにいませんでした。ピッチ上で選手たちを助け、先頭に立ってチームを引っ張っていきたいと思っています。 「攻撃のどのポジションでも非常に快適にプレーできる。僕は柔軟性のある選手で、ここ数年で多くのポジションを経験してきた。僕がロッカールームで演説するような、声高なタイプではないことは誰もが知っている。だが、国際レベルの経験はあるし、今回のワールドカップでは前線でチームを引っ張ることに挑戦したい」