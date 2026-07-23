会合の場で、カイロは集まった記者団の質問に応じ、この日の主役たちに辛辣な言葉も投げかけた。『私はマラゴーへの評価を改めて示したい。彼は有能な人物で、とても良い仕事ができるはずだ。マルディーニとレオナルドからは非常に良い印象を受けた。ただ、もっと迅速に物事を進める必要がある。どんな活動でも最初の100日間は決定的だ。もっと短い時間軸で動かなければならない。悪い状況を引き継ぐことは、むしろほぼその方がいいこともある。私はほぼ倒産状態の企業でそれをやってきた。100日で彼らに何ができるのか？ 才能を伸ばすためのルールを変え、投資について語ることだ。私は、ここから2年後や4年後に向けたプログラムについて話す方がより望ましいと思う』。