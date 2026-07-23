トリノの会長ウルバーノ・カイロは、きょうミラノで開催されたレガ・セリエAの総会に参加したセリエAクラブの幹部の一人だった。この総会では、FIGCの新会長ジョバンニ・マラゴ、イタリア代表の新テクニカルディレクターパオロ・マルディーニ、そしてそのアドバイザーであるレオナルドが、イタリアサッカー再建に向けた自身のプランを説明した。
AFP
翻訳者：
カイロがマルディーニを痛烈批判「再建のために8人や10人も入れ替えるのは多すぎる。ここはソビエト連邦ではない。マラゴはタベッキオを手本にすべきだ。彼はコンテを代表監督に招へいした」
急ぐ必要がある。
会合の場で、カイロは集まった記者団の質問に応じ、この日の主役たちに辛辣な言葉も投げかけた。『私はマラゴーへの評価を改めて示したい。彼は有能な人物で、とても良い仕事ができるはずだ。マルディーニとレオナルドからは非常に良い印象を受けた。ただ、もっと迅速に物事を進める必要がある。どんな活動でも最初の100日間は決定的だ。もっと短い時間軸で動かなければならない。悪い状況を引き継ぐことは、むしろほぼその方がいいこともある。私はほぼ倒産状態の企業でそれをやってきた。100日で彼らに何ができるのか？ 才能を伸ばすためのルールを変え、投資について語ることだ。私は、ここから2年後や4年後に向けたプログラムについて話す方がより望ましいと思う』。
コンテ？ 差し迫った緊急事態がある
ウルバーノ・カイロの踏み込んだ発言は、かなり明確に過去へ言及する形で締めくくられた。「“長期”というのは、ある経済学者も言っていたように、長すぎる。加速させる必要がある。名前は挙がっていない。2014年にはタベッキオが選出されたが、いくつかの失言もあって厳しいスタートとなった。しかしその後、コンテの選択が大きな弾みを与えた。マラゴは注意しなければならない。なぜなら、選択の重みは会長にのしかかるからだ。コンテ？ 私が決めることではない。今すぐ対処すべき緊急事態があるのであって、8年や10年先の話ではない。ソビエト連邦でさえ、そんな時間軸は許されなかった」。
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