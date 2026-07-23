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カイロがマルディーニを痛烈批判「再建のために8人や10人も入れ替えるのは多すぎる。ここはソビエト連邦ではない。マラゴはタベッキオを手本にすべきだ。彼はコンテを代表監督に招へいした」

イタリア
ジョゼップ・グアルディオラ
アントニオ・コンテ

トリノ会長は、イタリア代表を再始動させるために示されたプログラムに納得していない。それだけではない。

トリノの会長ウルバーノ・カイロは、きょうミラノで開催されたレガ・セリエAの総会に参加したセリエAクラブの幹部の一人だった。この総会では、FIGCの新会長ジョバンニ・マラゴ、イタリア代表の新テクニカルディレクターパオロ・マルディーニ、そしてそのアドバイザーであるレオナルドが、イタリアサッカー再建に向けた自身のプランを説明した。

  • 急ぐ必要がある。

    会合の場で、カイロは集まった記者団の質問に応じ、この日の主役たちに辛辣な言葉も投げかけた。『私はマラゴーへの評価を改めて示したい。彼は有能な人物で、とても良い仕事ができるはずだ。マルディーニとレオナルドからは非常に良い印象を受けた。ただ、もっと迅速に物事を進める必要がある。どんな活動でも最初の100日間は決定的だ。もっと短い時間軸で動かなければならない。悪い状況を引き継ぐことは、むしろほぼその方がいいこともある。私はほぼ倒産状態の企業でそれをやってきた。100日で彼らに何ができるのか？ 才能を伸ばすためのルールを変え、投資について語ることだ。私は、ここから2年後や4年後に向けたプログラムについて話す方がより望ましいと思う』。

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  • コンテ？　差し迫った緊急事態がある

    ウルバーノ・カイロの踏み込んだ発言は、かなり明確に過去へ言及する形で締めくくられた。「“長期”というのは、ある経済学者も言っていたように、長すぎる。加速させる必要がある。名前は挙がっていない。2014年にはタベッキオが選出されたが、いくつかの失言もあって厳しいスタートとなった。しかしその後、コンテの選択が大きな弾みを与えた。マラゴは注意しなければならない。なぜなら、選択の重みは会長にのしかかるからだ。コンテ？ 私が決めることではない。今すぐ対処すべき緊急事態があるのであって、8年や10年先の話ではない。ソビエト連邦でさえ、そんな時間軸は許されなかった」

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