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カイル・ウォーカーは、妻のアニー・キルナーと子供たちがパパラッチに追い回されるのを見て、ローリン・グッドマンのスキャンダルに関するメディアの報道は「度を越していた」と主張している
ウォーカー＆キルナー夫妻、第5子誕生を控えて
ウォーカーは、一時は離婚の危機に直面したものの、現在も結婚生活の立て直しに取り組んでいる。また、幼なじみの恋人キルナーとの間に5人目の子供の誕生を控えている。
グッドマンの存在が常に重くのしかかり、度重なる報道の注目から逃れることもできず、その関係には多大な負担がかかってきた。ウォーカーと家族は多くの困難を乗り越えてきたが、今後は静かに私生活を送れるよう、周囲から干渉されないことを願っている。
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ウォーカー氏は、自身の家族がグッドマン氏のスキャンダルに巻き込まれたことに失望している
Sky Betがお届けする『The Overlap』で、この不運な一連の出来事について語ったウォーカーは次のように述べた。「サッカー選手として、私たちは非常に厚い皮膚を身につけることになる。ソーシャルメディアやそういったものが普及した今、そうせざるを得ない。ネット上のすべてを読むことはできないし、もし私が間違っているなら、それは完全に間違っているということだ。私に向けられる批判は、すべて当然のものだと受け止めている。
「しかし時には、世間やメディアが度を越したことをし、人間としての私という存在を無視してしまうと思う。妻や私、あるいは子供たちが通りを歩いている時に、パパラッチが飛び出してくるようなことだ。
「これは完全に私のせいだ。私についての記事を書きたければ書けばいいが、子供たちはそんな目に遭う必要なんてない。妻はシェフィールド出身の普通の女性だ。彼女にはそんな必要はない。だが、私が自ら彼らをその状況に追い込んだのだから、その責任は私が取らなければならない。」
彼は、自身の不倫が引き起こした長期にわたる報道について、次のように続けた。「その話は本当に長く続いた。何週間も続いているように感じられたし、大きな話題だった。人々が記事をクリックすると、メディアはそれがクリックされていることに気づき、さらにその話題について書き続ける。残念ながら、それは私の責任だが、もし彼らが少し線を超えていたとしたら、そうだろうね、と言うだろう。」」
ウォーカーは引退後、コーチ業に転身するつもりなのだろうか？
ピッチ外では多くの困難に直面してきたウォーカーだが、ピッチ上では常に全力を尽くし続けてきた。近年では活動の幅を広げ、昨シーズンはマンチェスター・シティを離れ、ACミランへレンタル移籍した。その後、バーンリーへ完全移籍を果たした。
35歳となった今もプレミアリーグで活躍を続けているが、今シーズンは降格争いに巻き込まれており、現役引退の具体的な時期は未定だ。
将来について、監督への転身も噂される中、ウォーカーはこう語った。「今はコーチングライセンスを取得している。それは自分の武器の一つとして持っておきたいからだ。必ずしもコーチになりたいとか、そうするつもりだと言っているわけではないが、何か恩返しができたらと思っている。 自分自身のことはそれほど重要ではない。私にとって重要なのはサッカーというスポーツそのものだ。こう言うのは決まり文句だし、『ただ聞きたいことを言っているだけだ』と思われるかもしれないが、そうではない。私はサッカーへの愛のために何でもする。なぜなら、もしサッカーがなかったら、私が育った環境では、私には何もなかったからだ。 何か恩返しをしたい。たとえ技術的なことではなく、精神的なサポートだけでも、たった一人の選手を助けられればそれでいい。
「僕はいつも『誰でもサッカーはできる』と言っているし、君もサッカーを通じて成功した選手をたくさん見てきただろう。でも、ここ（サッカーにおけるメンタル面を指して）で勝負が決まるんだと思う。 プレッシャーや批判、キャリアの浮き沈み、怪我といったものにどう対処できるかによって、トップ10％の選手だけがプロとして成功する。それを乗り越えられなければ、頂点に立つことは決してないだろう。」
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ウォーカーの契約：バーンリーでの契約が満了する時期
イングランド代表として96試合に出場した後、代表引退を表明したウォーカーは、プロサッカー選手としての喜びと苦悩の両面と向き合う術を身につけ、その豊富な経験を後進に伝える準備ができている。彼は2027年夏までバーンリーと契約を結んでおり、今後1年ほどの間に、ピッチ内外でより安定した環境を築くことを目指している。
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