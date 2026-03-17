カイル・ウォーカーは、妻のアニー・キルナーと子供たちがパパラッチに追い回されるのを見て、ローリン・グッドマンのスキャンダルに関するメディアの報道は「度を越していた」と主張している

ピッチ外では多くの困難に直面してきたウォーカーだが、ピッチ上では常に全力を尽くし続けてきた。近年では活動の幅を広げ、昨シーズンはマンチェスター・シティを離れ、ACミランへレンタル移籍した。その後、バーンリーへ完全移籍を果たした。

35歳となった今もプレミアリーグで活躍を続けているが、今シーズンは降格争いに巻き込まれており、現役引退の具体的な時期は未定だ。

将来について、監督への転身も噂される中、ウォーカーはこう語った。「今はコーチングライセンスを取得している。それは自分の武器の一つとして持っておきたいからだ。必ずしもコーチになりたいとか、そうするつもりだと言っているわけではないが、何か恩返しができたらと思っている。 自分自身のことはそれほど重要ではない。私にとって重要なのはサッカーというスポーツそのものだ。こう言うのは決まり文句だし、『ただ聞きたいことを言っているだけだ』と思われるかもしれないが、そうではない。私はサッカーへの愛のために何でもする。なぜなら、もしサッカーがなかったら、私が育った環境では、私には何もなかったからだ。 何か恩返しをしたい。たとえ技術的なことではなく、精神的なサポートだけでも、たった一人の選手を助けられればそれでいい。

「僕はいつも『誰でもサッカーはできる』と言っているし、君もサッカーを通じて成功した選手をたくさん見てきただろう。でも、ここ（サッカーにおけるメンタル面を指して）で勝負が決まるんだと思う。 プレッシャーや批判、キャリアの浮き沈み、怪我といったものにどう対処できるかによって、トップ10％の選手だけがプロとして成功する。それを乗り越えられなければ、頂点に立つことは決してないだろう。」