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カイル・ウォーカーが明かす、トッテナムの「有名な」ランニングテストを史上「唯一」完走したのは「アニマル」ことデレ・アリ
レアル・マドリードとフリーエージェントの噂：デレのキャリアは軌道から外れてしまった
ウォーカーは2009年にトッテナムへの移籍を果たし、かつてデレとチームメイトとしてプレーした経験があり、その才能あふれるプレイメーカーの実力を間近で目の当たりにしてきた。かつてデレは、世界サッカー界で最も注目される若手選手の一人と見なされていた時期があった。
彼は2016-17シーズンにスパーズで22ゴールを叩き出し、2度目のPFA年間最優秀若手選手賞の受賞を果たした。ちょうどその頃、ラ・リーガの強豪レアル・マドリードが、A代表37キャップを誇るこの選手に接触していると噂されていた。
しかし、ピッチ内外での問題がデレを追い詰め始め、現在はイタリアのコモから放出され、フリーエージェントとなっている。コモではわずか1試合に途中出場したのみであり、その試合ではACミランと、同クラブからレンタル移籍中のウォーカーを相手にレッドカードを受けて退場した。
これが2023年2月以来の唯一の出場であり、新たな所属先からの関心を集めるのは困難な状況だ。しかし、ソーシャルメディア上では個人トレーニングに取り組む動画が共有されており、ウォーカーは今も親友を称賛し続けている。
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ウォーカー、デレが乗り越えた過酷なスパーズ戦について詳述
2025年にバーンリーに加入した、元トッテナムおよびマンチェスター・シティのサイドバックは、Sky Betが提供する『The Overlap』に対し、次のように語った。「僕たちには『ガコン』と呼ばれる有名なランニングテストがあったんだ。トッテナムでプレーしたことのある人なら誰でもガコンを知っているはずだ。 145メートル地点からスタートして、45秒以内にそこへ到達し、そこから5メートル歩いて（次のコーンまで）行き、また走って戻ってくる。これを繰り返し、コーンは16つか17個あった。これを完走できたのを見たのはデレ・アリだけだ。彼は走るときの化物だったよ。」
なぜウォーカーはチェルシーではなくマンチェスター・シティに移籍したのか
ウォーカーは2017年、マンチェスター・シティからのオファーを受けてトッテナムを退団した。エティハド・スタジアムへの移籍について、彼は次のように語っている。「トッテナムでは5バックの布陣で、ダニー・ローズと私がサイドバックを務めるという形で、良いシーズンを過ごしていました。ある日、シティから獲得したいという連絡が入ったんです。 トッテナムでの生活に満足していたので、最初は懐疑的だった。ペップ・グアルディオラ率いるあのチームに移るなんて、『自分にはそのステップを踏む準備ができているだろうか？』と考えた。当時27歳だったから、今が正念場だったんだ。」
他にオファーがあったかとの問いに対し、ウォーカーは次のように付け加えた。「チェルシーからだ。だが、トッテナムとチェルシーのライバル関係があるため、そこへ行くことはできなかった。だから、唯一の選択肢はマンチェスター・シティだった。
「バイエルンも僕を獲得しようかと検討していたと思う。ガレス・ベイルの時と同じように、ダニエル・レヴィはライバルクラブに売るよりはドイツへ送りたがっていた。でも、ペップと話してプロジェクトの内容を知った瞬間――もちろん、あの成果を成し遂げられるとは予想もしていなかったが――今こそ飛躍するべき時だと確信した。そして、成功するか失敗するか、その覚悟で挑むしかなかった。」
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トロフィー獲得が、グアルディオラ監督の下でのウォーカーの初期の不安を和らげた
ウォーカーは、シティ加入当初は不安を感じていたことを認めている。グアルディオラ監督の下での生活は、彼やデレがロンドンで慣れ親しんでいたものとは著しく異なっていたからだ。彼は次のように続けた。「プレシーズンの練習で、クン・アグエロがただボールを蹴り回しているのを見たのを覚えている。練習ではダメな選手、ダメな選手だったのに、試合になるとスイッチが入るんだ。
「その後、ホテルの部屋に戻って父に『ここに来て間違いだったかもしれない』と話したんだ。 『[マウリシオ]・ポチェッティーノ監督のチームでは、ひたすら走り回り、相手を圧倒し、特定の選手の質の高さも相まって試合に勝つというスタイルだった。ところが今は、プレシーズンでほとんど走っていない。ペップは走るのが好きじゃないからな。少しは走ったけど、主にボールを持った状態での動きだった』」
グアルディオラの指導法は最終的に実を結び、ウォーカーはシティでプレミアリーグ優勝を6回経験した。また、国内カップ戦でも6度の優勝を味わい、2022-23シーズンには歴史的な「トリプル」達成の一環としてチャンピオンズリーグのタイトルも獲得した。ウォーカーのキャリアはスパーズを離れてから新たな高みへと飛躍したが、デレは2026年に自身のキャリアを再び軌道に乗せられることを願っている。
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