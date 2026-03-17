カイル・ウォーカーが明かす、トッテナムの「有名な」ランニングテストを史上「唯一」完走したのは「アニマル」ことデレ・アリ

ウォーカーは2009年にトッテナムへの移籍を果たし、かつてデレとチームメイトとしてプレーした経験があり、その才能あふれるプレイメーカーの実力を間近で目の当たりにしてきた。かつてデレは、世界サッカー界で最も注目される若手選手の一人と見なされていた時期があった。

彼は2016-17シーズンにスパーズで22ゴールを叩き出し、2度目のPFA年間最優秀若手選手賞の受賞を果たした。ちょうどその頃、ラ・リーガの強豪レアル・マドリードが、A代表37キャップを誇るこの選手に接触していると噂されていた。

しかし、ピッチ内外での問題がデレを追い詰め始め、現在はイタリアのコモから放出され、フリーエージェントとなっている。コモではわずか1試合に途中出場したのみであり、その試合ではACミランと、同クラブからレンタル移籍中のウォーカーを相手にレッドカードを受けて退場した。

これが2023年2月以来の唯一の出場であり、新たな所属先からの関心を集めるのは困難な状況だ。しかし、ソーシャルメディア上では個人トレーニングに取り組む動画が共有されており、ウォーカーは今も親友を称賛し続けている。