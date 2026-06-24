カイオ・エンリケがアヤックスの左サイドバックとして加入する可能性が高まっている。両クラブは合意に達したが、本人との交渉は継続中だ。難航しているものの、アヤックスは前向きな結果を期待している。28歳のブラジル人DFの移籍金は900万ユーロと報じられている。
エンリケとはどんな選手で、なぜアヤックスが彼を理想的な左SBと考えるのか。『Voetbalzone』が映像とデータを分析した。攻撃力、キック精度、深みでは高評価だが、守備にはまだ疑問が残る。
カイオ・エンリケがアヤックスの左サイドバックとして加入する可能性が高まっている。両クラブは合意に達したが、本人との交渉は継続中だ。難航しているものの、アヤックスは前向きな結果を期待している。28歳のブラジル人DFの移籍金は900万ユーロと報じられている。
エンリケとはどんな選手で、なぜアヤックスが彼を理想的な左SBと考えるのか。『Voetbalzone』が映像とデータを分析した。攻撃力、キック精度、深みでは高評価だが、守備にはまだ疑問が残る。
テクニカルディレクターのヨルディ・クライフは、左サイドバック補強が必要だとかなり前から認識していた。ジョレル・ハトのチェルシー移籍で、薄かったポジションはさらに危機的状況に。
結果としてチームは新戦力を補強できないままシーズンイン。オーウェン・ワインダルに再挑戦の機会が与えられ、ブラジル人ルーカス・ローザがバックアップを務めた。 冬に獲得したオレクサンドル・ジンチェンコは、左SBとボランチという2つの課題を同時に解決するはずだったが、デビュー戦で膝を重傷。計画は早々に頓挫した。
ワインダルは27試合に出場したがシーズン中に定位置を失い、終盤はローザが堅実なプレーを見せた。それでも監督陣の求めるレベルには至っていない。
シーズン中、特に終盤、アヤックスのファンは新左サイドバックの必要性を強く感じていた。その声にクルイフが応える時が来た。移籍発表は目前だ。では、この経験豊富なブラジル人とは何者なのか？
ブラジルのサントス出身で、ペレやネイマールがプレーした同クラブで頭角を現した。19歳でアトレティコ・マドリードに移籍したが、定位置確保には至らなかった。
母国のクラブへ何度もレンタル移籍し、パラナ、フルミネンセ、グレミオなどでプレーした。 転機が訪れたのは2014年、ASモナコが彼にチャンスを与えたときだった。
2020年夏にモナコへ移籍。移籍金は約800万ユーロで、アトレティコでは公式戦1試合の出場だった。モナコでは211試合に出場し、41アシストを記録。得点は3に終わった。
2023年9月に代表デビューしたが、その後は招集されず。昨年末まで代表でワールドカップ予選や親善試合に出場し、本大会出場も射程圏にあったが、3月の負傷でカルロ・アンチェロッティ監督の選択肢から外れた。
統計がすべてではありませんが、選手の概要を把握するには役立ちます。まずはそこから見ていきましょう。
昨季のリーグ・アンのデータを見ると、エンリケはチャンス創出が突出している。 期待アシスト数3.86、チャンス創出21回（うち決定機7回）、成功クロス22本と、相手陣で脅威的存在であることがわかる。これらの数字は同ポジション平均を上回る。
とはいえ、昨季は彼のベストシーズンではなかった。2021/22と2022/23にはさらに優れた数字を残した。直近2季は攻撃で脅威でありながら、チャンス創出数は減少している。 2021/22シーズンは43回、翌シーズンは52回のチャンスを創出していた。
攻撃面で高い能力を持つ彼は、映像でも明らかだ。さらに注目すべきは彼の多才さだ。サイドでも中央でもプレーできるが、これはウィインダルには難しい点だ。エンリケは最初からディフェンダーではなく、キャリア後半で転向したためである。 キャリア初期はMFとしてプレーすることが多く、中央でのボール扱いにも慣れている。
ただ、モナコの戦術上、彼のポジションは低めに設定されることが多い。一方、アヤックスの左SBも内側でプレーするが、相手陣地深くに入るケースが少なくない。このため、昨冬はジンチェンコも加入した。中央に位置する時間が長いため、彼には慣れるまで時間がかかるだろう。
左ウィングのミカ・ゴッツは1対1を好み外側に位置取るため、左バックは内側へ。 結果としてエンリケは内側へ入り、本来の力を出し切れない。今後どうなるかは様子を見守るしかない。
新監督のミチェルも長年「インバーテッド・バック」を採用しており、昨季は右SBアルナウ・マルティネスが内側へ入る場面が多かった。アヤックスでは、ゴッツの特性を生かすために左SBをそのポジションで起用する方が理にかなっている。Ziggo Sport
最高速度は速くないが、タイミングの良い縦への走り込みで脅威になる。 自らボールを受け、味方のためスペースを作る動きを絶えず繰り返す。その様子は下記の例でも明らかだ。また、反対サイドからのクロスにゴール前でポジションを取るが、デンゼル・ダムフリーズのような「キラー本能」やヘディングの強さはない。Youtube: MonacoYoutube: Ligue 1
最大の武器は左足のキックだ。早いクロスを多用し、鋭いボールで味方の決定機を創出する。グラウンダーもヘディングも両方狙える。
また、コーナーキックではキッカーを務めたり、ショートコーナーで味方へ繊細なパスを送ったりと、セットプレーでも存在感を示す。
チャンスを作り、正確なクロスを供給し、攻撃に深みをもたらすことはディフェンダーにとって望ましいが、本来の役割はボールを防ぐことだ。その点でエンリケの成績はどうだろうか？
驚くことではないが、守備統計は攻撃面より劣る。90分あたりのほぼすべての守備項目で、リーグ・アン同ポジション平均を下回る。 過去のシーズンでも「守備アクション」「インターセプト」「成功したタックル」「シュート阻止」は平均を下回る。 さらに地上デュエルは90分あたり53.7％、空中デュエルは36.8％と、いずれも平均を下回る。
ポジショニングの悪さも目立ち、守備の弱さを助長している。 今季のヒートマップを見ても、彼は高い位置でプレーする時間が多く、背後に大きなスペースを空けてしまう。それを防ぐには、守備局面を正確に判断し、適切なポジションを取れる能力が不可欠だ。また、トップスピードに欠けるため、状況や味方のミスを常にカバーできない。 この点はチャンピオンズリーグのPSG戦でも顕著だった。ハキミのセカンドボールに反応し遅れ、クヴァラツケリアに再びリードを許した。Ziggo SportZiggo Sport
エンリケは、精度の高いクロス、優れたシュート技術、前線への強力な推進力を備えた選手だ。ビルドアップの最終段階で決定的な役割を果たせ、中央でもプレーできる技術を持つが、高い位置での経験は少ない。
ただし、現代のウイングバックに欠かせないスピードとボール奪取力は不足しており、インバーテッドバックの経験もない。これは近年のアヤックスが課題とする部分でもある。
よって、彼が理想的な解決策なのか、単に現時点で最も良い選択肢なのかは不明だ。とはいえ、アヤックスは経験豊富で技術の高いサイドバックを得て、当面の課題には対処できるだろう。それが最高峰の試合でも差をつけるほど十分かは、来シーズンになってみないとわからない。