シーズン中、特に終盤、アヤックスのファンは新左サイドバックの必要性を強く感じていた。その声にクルイフが応える時が来た。移籍発表は目前だ。では、この経験豊富なブラジル人とは何者なのか？

ブラジルのサントス出身で、ペレやネイマールがプレーした同クラブで頭角を現した。19歳でアトレティコ・マドリードに移籍したが、定位置確保には至らなかった。

母国のクラブへ何度もレンタル移籍し、パラナ、フルミネンセ、グレミオなどでプレーした。 転機が訪れたのは2014年、ASモナコが彼にチャンスを与えたときだった。

2020年夏にモナコへ移籍。移籍金は約800万ユーロで、アトレティコでは公式戦1試合の出場だった。モナコでは211試合に出場し、41アシストを記録。得点は3に終わった。

2023年9月に代表デビューしたが、その後は招集されず。昨年末まで代表でワールドカップ予選や親善試合に出場し、本大会出場も射程圏にあったが、3月の負傷でカルロ・アンチェロッティ監督の選択肢から外れた。



