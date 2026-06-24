ガーナ戦の引き分けで痛恨のシュートミスを犯したイングランド代表ケイン。呪術師が彼をW杯の呪いから「解放」した。

ボストンでのイングランド対ガーナ戦。イングランドは引き分けに終わり、その後、奇妙な展開が起きた。ナナ・クワク・ボンサム自称霊能者が「ケインのシュートミスは私の仕業だ」と主張した。「水曜日の悪魔」と呼ばれる彼は、この場面でキャプテンが外したのは自分の超自然的な介入だと示唆した。

試合後、ボンサムは「役目は終わった。今後はバイエルン・ミュンヘンのスターが再び得点を重ねられるよう助ける」と宣言した。「私は世界一強力な霊能者だ。さあ、ハリー・ケインを解放してやる。そうすれば、次の試合で彼は得点できるだろう」と儀式を行いながらイングランドのキャプテンに語りかけ、「ハリー、君のところへ会いに行くよ。 怒らないでほしい。私たちは友人だ」