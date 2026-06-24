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ガーナ戦の引き分けで痛恨のシュートミスを犯したイングランド代表ケイン。呪術師が彼をW杯の呪いから「解放」した。
ハリー・ケインの精神的な戦い
ボストンでのイングランド対ガーナ戦。イングランドは引き分けに終わり、その後、奇妙な展開が起きた。ナナ・クワク・ボンサム自称霊能者が「ケインのシュートミスは私の仕業だ」と主張した。「水曜日の悪魔」と呼ばれる彼は、この場面でキャプテンが外したのは自分の超自然的な介入だと示唆した。
試合後、ボンサムは「役目は終わった。今後はバイエルン・ミュンヘンのスターが再び得点を重ねられるよう助ける」と宣言した。「私は世界一強力な霊能者だ。さあ、ハリー・ケインを解放してやる。そうすれば、次の試合で彼は得点できるだろう」と儀式を行いながらイングランドのキャプテンに語りかけ、「ハリー、君のところへ会いに行くよ。 怒らないでほしい。私たちは友人だ」
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イングランド代表キャプテンの失脚を予測する
試合後に突如として現れた主張ではない。ボンサムは試合前からイングランド代表FWを公然と標的にしていた。ガーナが負けないよう霊力を用い、特に世界屈指の決定力を誇るこの選手を無力化すると警告した。
試合前、ボンサムは英紙『デイリー・スター』にこう語った。「私はハリー・ケイン対策に取り組んでいる。以前にも能力を示したので、彼を止める方法を分かっている。私は予言で有名だ。彼に重傷を負わせたいわけではない。ガーナ代表戦で彼を封じるのに十分な程度に留める。ガーナのために自分の役割を果たすつもりだ。」
超能力者たちの対決
この試合を巡る超自然的な噂は、イリュージョニストのウリ・ゲラーの注目も集めた。ユーロ96でゲイリー・マカリスターのPK失敗の責任を自ら認めたゲラーは、ガーナから送られるという「ネガティブな波動」からケインを守るため、霊的な盾を提供すると申し出た。
「試合前に波動を送る。私の全力を尽くし、ケインにネガティブなエネルギーが及ばないようにする」とゲラーは誓った。 しかし試合中、ケインが決定機を逃すと、ボンサムは自身の魔術が成功したと主張した。これは、ケインがクロアチア戦（4－2で勝利）で2得点を挙げ、イングランド代表のワールドカップ通算得点王タイに並んだ直後のことだった。
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注目を集めた呪いの歴史
ボンサムが世界の舞台でスーパースターを標的にしたのは初めてではない。2014年、彼はブラジルW杯を控えたC・ロナウドの膝腱炎は自分の仕業だと主張した。当時ポルトガルはガーナと同グループで、彼はアル・ナスル星の不調を自分の手柄だと語った。
ロナウドはその後回復し大会で得点を挙げたが、ポルトガルもガーナも早期に敗退した。今回「呪い」から解放されたとされるケインについて、トゥヘル監督とイングランドファンは、決勝トーナメントを控えチーム歴代最多得点王が再び得点を挙げることを期待している。 現在イングランドは勝ち点4でグループL首位。得失点差で2位ガーナに上回る。クロアチアは3位（勝ち点3）、パナマは最下位（勝ち点0）。次戦は日曜、イングランド対パナマだ。