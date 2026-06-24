ガーナ戦の引き分けで主要大会で不調だったイングランド主将ハリー・ケインについて、トーマス・トゥヘル監督がコメントした。

ボール支配率は80％に迫ったが、イングランドは先制できず、ケインはほとんど存在感を示せなかった。バイエルン・ミュンヘンのストライカーへの依存を問われたトゥヘル監督は、依然として強気だった。

「アルゼンチンがメッシに、フランスがムバッペに依存していると言えるか？そんなことはない」とトゥヘル監督は試合後に語った。「彼らは世界最高峰の選手で、いつも通りのプレーをしている。初戦では3人が得点を挙げた。ハリーに頼るのは自然だ。彼はその責任を喜び、果たす。 我々はハリーをフォワードとして起用しているだけだ。過度に依存しているわけではない」