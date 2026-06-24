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ガーナ戦の引き分けで主要大会で不調だったイングランド主将ハリー・ケインについて、トーマス・トゥヘル監督がコメントした。
トゥヘル監督は主将を擁護する
ボール支配率は80％に迫ったが、イングランドは先制できず、ケインはほとんど存在感を示せなかった。バイエルン・ミュンヘンのストライカーへの依存を問われたトゥヘル監督は、依然として強気だった。
「アルゼンチンがメッシに、フランスがムバッペに依存していると言えるか？そんなことはない」とトゥヘル監督は試合後に語った。「彼らは世界最高峰の選手で、いつも通りのプレーをしている。初戦では3人が得点を挙げた。ハリーに頼るのは自然だ。彼はその責任を喜び、果たす。 我々はハリーをフォワードとして起用しているだけだ。過度に依存しているわけではない」
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ケインにとって大会史上最低の記録
火曜日の試合データはイングランドの主将にとって厳しい内容だった。カルロス・ケイロス監督が敷いた深いブロックに抑えられ、ケインはガーナ戦でほとんど影響力を発揮できなかった。オプタによるとボールタッチはわずか19回で、フル出場した主要大会の自己最低記録となった。 供給不足は明らかで、終盤に訪れた一瞬のチャンスもバーの上へ外れた。
この戦術的封じ込めと終盤のミスについて、ドイツ人監督は「彼を試合に絡ませる時間が少なかった。中央2人でビルドアップし、実質8対10だった。スペースはほとんどなく、わずかなチャンスも不運だった。最後のシュートが決まっていれば勝てていた」と語った。
この結果、ストライカーへの供給不足と唯一の決定機を生かせなかったことに対し、終盤はフレッシュな選手に交代すべきだったとの声も上がっている。
トニーやワトキンスの出場枠はない
得点がなくてもトゥヘル監督は他のストライカーを起用せず、イヴァン・トニーとオリー・ワトキンスを2試合連続でベンチに残した。試合終了までケインをピッチに残したのは意図的な選択で、監督は「9番」を交代させる考えを否定した。
交代について問われると、トゥヘルは「0-0で膠着しているのにケインを下げるか？あり得ない」と即答。サカとラッシュフォードは投入されたが、他のストライカーは出場せず。パナマ戦でのローテーションについては「分からない」と語った。
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ファンの皆様へ ご理解をお願いします。
イングランドはクロアチア戦を4－2で制しグループLの首位を維持している。しかしトゥヘル監督はファンに冷静さを呼びかけた。ギレット・スタジアムでは得点がなく時間が進むにつれ雰囲気が沈んだ。監督は「このグループは難しい」と強調した。
「大会はまだ長い」とトゥヘル監督は続けた。「選手たちは全力で戦った。相手は深く守るのでスペースがなく、チャンスを作るのは難しい。観る者にとっては退屈かもしれない。 いつもファンを楽しませようとしている。今日は難しかったが、信頼を失わないでほしい」