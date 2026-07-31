AFP
翻訳者：
ガーナ代表選手が車から引きずり出され、ナイトクラブを出た後に5人の襲撃者からロレックスと携帯電話を強奪される。残忍な襲撃の様子は動画に捉えられた。
5人のアタッカーがフセイニを急襲
サン＝ジロワーズ所属FWフセイニは、ブリュッセルのアベニュー・ルイーズで、ナイトクラブ『ブラッディ・ルイ』を出た午前6時30分ごろ、暴力的な路上強盗の被害に遭った。24歳のガーナ代表は、わずか300メートルほど離れた場所に止めていた自身の車から、フードをかぶった5人組の男に無理やり引きずり出された。抵抗したものの、フセイニは制圧され、3人の襲撃者にヘッドロックをかけられた末、携帯電話と、8000ユーロから1万4000ユーロの価値があるロレックスのデイトジャストを奪われた。
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クラブと検察がコメント
この暴行は、後ろを歩いていたチームメートが携帯電話で撮影しており、警察が加害者を迅速に特定する助けとなった。
クラブは、病院に搬送されたFWの容体について次のように確認した。「先週日曜日の映像は特に衝撃的なものだ。その後、本人は検査のため病院に向かい、ブリュッセル警察から素晴らしい対応を受けた。卓越した仕事ぶりに心から感謝したい。負傷は軽傷で、きのうトレーニングに復帰した」
ブリュッセル検察庁は、『Het Laatste Nieuws』が引用した声明の中で、23歳の容疑者について、盗難品が自宅で回収された後にハレン刑務所へ勾留されたと確認した。「ブリュッセルで車に向かっていた3人が暴力的な強盗の被害に遭った。捜査の初期段階の調べによれば、複数人が彼らを襲撃し、腕時計、携帯電話、私物を含むさまざまな貴重品を奪った」
容疑者の弁護士サミュエル・ローゼンブラットは、暴力を伴う集団強盗の容疑で依頼人が勾留されていることを認めた。「司法捜査が現在も進行中であるため、これ以上のことは言えない。依頼人は事実の重大さを認識しており、これを後悔している」
検察がギャング関連の罪での起訴を追求
ブリュッセルの検察は捜査判事を要請し、前科はないと報じられている容疑者を、暴力を伴う集団強盗の罪で起訴した。被害者3人のうち2人は、一時的に就労不能となる負傷を負った。
RUSGで71試合に出場して14ゴールを記録し、2028年まで契約を残すフセイニにとって、この衝撃的な出来事は、人気の高いロッカールームの存在である同選手にとって、ピッチ外での痛手となった。2025-26シーズンには筋肉、足首、ハムストリングの負傷によって25試合を欠場し、離脱期間は145日に及んでいた。
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フセイニは回復に専念
フセイニは今週トップチームのトレーニングに復帰し、現在は心身の回復に集中している。FWは昨季、アンデルレヒトとのカップ戦決勝で決勝点を挙げた。近く実戦復帰する見込みだ。一方で、ブリュッセルの法執行当局は、襲撃の全容解明と残る4人の共犯者の行方を追うため、司法捜査を続けている。
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