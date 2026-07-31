この暴行は、後ろを歩いていたチームメートが携帯電話で撮影しており、警察が加害者を迅速に特定する助けとなった。

クラブは、病院に搬送されたFWの容体について次のように確認した。「先週日曜日の映像は特に衝撃的なものだ。その後、本人は検査のため病院に向かい、ブリュッセル警察から素晴らしい対応を受けた。卓越した仕事ぶりに心から感謝したい。負傷は軽傷で、きのうトレーニングに復帰した」

ブリュッセル検察庁は、『Het Laatste Nieuws』が引用した声明の中で、23歳の容疑者について、盗難品が自宅で回収された後にハレン刑務所へ勾留されたと確認した。「ブリュッセルで車に向かっていた3人が暴力的な強盗の被害に遭った。捜査の初期段階の調べによれば、複数人が彼らを襲撃し、腕時計、携帯電話、私物を含むさまざまな貴重品を奪った」

容疑者の弁護士サミュエル・ローゼンブラットは、暴力を伴う集団強盗の容疑で依頼人が勾留されていることを認めた。「司法捜査が現在も進行中であるため、これ以上のことは言えない。依頼人は事実の重大さを認識しており、これを後悔している」