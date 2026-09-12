その決断を受け、ウィリアムズはガーナ代表としてプレーすることが自身にとってどれほど大きな意味を持っていたかを伝える、心のこもったメッセージを共有した。このFWは、代表でのキャリアを通じてガーナという国と築いた深い結びつきを強調した。

「ガーナ代表との旅路に終止符を打つ時が来たと感じている」と、彼はつづった。 このシャツを着るたびに、毎回すべてを捧げてきたと胸を張って言える。そのことを思うと、幸せで、誇らしく、そして心穏やかに去ることができる。

「ガーナは私に、フットボール以上のものを与えてくれた。故郷に帰ることを可能にし、自分のルーツをこれまで以上に身近に感じさせてくれた。そして、自分の国を代表し、この旗を胸に着けるという大きな誇りを経験させてくれた。

「この旅の一部となってくれたすべての人たち、そしていつも私に愛を示してくれたことに、心の底から感謝している。ガーナはこれからも、いつまでも私の一部だ。どこにいても、これからは皆さんの一人としてブラック・スターズを応援し続ける」







