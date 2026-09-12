AFP
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「ガーナはこれからもずっと自分の一部だ」 アスレティック・クルブのスター、イニャキ・ウィリアムズが代表引退を感情的に発表
ウィリアムズ、ガーナ代表キャリアに終止符
アスレティックのキャプテン、ウィリアムズが、ガーナ代表としての4年間を経て、代表引退を正式に発表した。32歳のFWは金曜日、SNSを通じて自身の決断を明かした。
ウィリアムズは7月、ワールドカップでコロンビアに0-1で敗れた一戦がガーナ代表としての最後の出場となった。この結果により、ガーナはベスト32で大会敗退となった。
今回の退団は、代表チームでの記憶に残るキャリアの終わりを意味する。国際舞台で家族のルーツを背負って戦うことを選んだ彼は、誇るべき功績を残してチームを去る。
FW、感情的なブラックスターズでの歩みを振り返る
その決断を受け、ウィリアムズはガーナ代表としてプレーすることが自身にとってどれほど大きな意味を持っていたかを伝える、心のこもったメッセージを共有した。このFWは、代表でのキャリアを通じてガーナという国と築いた深い結びつきを強調した。
「ガーナ代表との旅路に終止符を打つ時が来たと感じている」と、彼はつづった。 このシャツを着るたびに、毎回すべてを捧げてきたと胸を張って言える。そのことを思うと、幸せで、誇らしく、そして心穏やかに去ることができる。
「ガーナは私に、フットボール以上のものを与えてくれた。故郷に帰ることを可能にし、自分のルーツをこれまで以上に身近に感じさせてくれた。そして、自分の国を代表し、この旗を胸に着けるという大きな誇りを経験させてくれた。
「この旅の一部となってくれたすべての人たち、そしていつも私に愛を示してくれたことに、心の底から感謝している。ガーナはこれからも、いつまでも私の一部だ。どこにいても、これからは皆さんの一人としてブラック・スターズを応援し続ける」
スペインでのデビューからワールドカップでの成功まで
ビルバオでガーナ人の両親のもとに生まれたウィリアムズは、国籍変更を行う6年前にボスニアとの親善試合で1試合出場し、当初はスペイン代表としてプレーしていた。2022年に正式に変更し、ガーナ代表となった。
このアタッカーはその後、ガーナ代表として28試合に出場し、4年間の在籍期間で2得点を記録した。その働きもあり、ガーナは今年、2010年以来初めてワールドカップの決勝トーナメント進出を果たした。
イニャキがガーナ代表としてプレーする一方で、弟のニコ・ウィリアムズは別の道で国際舞台での成功を収めた。ニコは今年のワールドカップを制したスペイン代表の一員だった。
- Getty Images Sport
アスレティックのキャプテン、焦点をクラブフットボールへ移す
代表でのキャリアが正式に幕を閉じたことで、ウィリアムズは今後、アスレティックでの務めに全力を注ぐことになる。クラブキャプテンを務めるこのFWは、スペインのクラブにおいて今なお中心的な存在である。
代表から退くことで、32歳の同選手はクラブでの役割に専念できるようになる。先祖の祖国を代表するという目標を果たし、代表キャリアに別れを告えた。
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