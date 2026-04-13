Berekum Chelsea
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ガーナのサッカー選手ドミニク・フリンポンが、銃やアサルトライフルで武装した覆面男たちにベレクム・チェルシーのチームバスが襲われ、死亡した。
ベレクム・チェルシーのチームバスが襲撃された。
2026年4月12日、ベレクム・チェルシーのチームバスがゴアソ～ビビアニ道路で襲撃された。ガーナ・プレミアリーグのアウェイ戦を終え、チームが帰路についていた際の事件だ。
チームは南部サムレボイでサマルテックスと試合を行い、クラブはSNSで銃撃被害とフリンポンが地域病院へ緊急搬送されたと発表した。
クラブは事件の詳細を明らかにした
ベレクム・チェルシーは声明で、サムレボイからベレクムへ戻る途中に武装強盗団に襲われたと発表した。犯人たちは道路を封鎖し、バスを停止させた。
運転手が後退しようとしたところ、銃やアサルトライフルを構えた覆面の男たちがバスに向けて発砲し始めたため、選手やスタッフは近くの茂みに逃げ込んだ。」
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ガーナサッカー協会からの声明
その後、ガーナサッカー協会は、フリンポン選手が負った怪我が原因で死亡したと発表した。
協会は声明で「GFAは、ベレクム・チェルシーFCのドミニク・フリンポン選手の死去に深い衝撃と悲しみを覚えています。
「この悲劇はベレクム・チェルシーだけでなく、ガーナサッカー界全体にとって計り知れない損失です。ドミニクは将来を有望視された若手選手で、その献身とサッカーへの情熱はリーグの精神そのものでした。」
GFAはさらに「正義が貫かれるよう、必要な措置を講じる」と表明した。
協会は地元および国家警察と協力し、今後各地を遠征するプロスポーツクラブの警備を強化すると約束した。
- Getty
フリンポンはベレクム・チェルシーにレンタル移籍していた。
フリンポンは1月、アドゥアナFCからベレクム・チェルシーへレンタル移籍し、今シーズン残りを同チームで過ごす予定だ。親クラブを離れた期間には13試合2得点を記録した。
ガーナのチームバスが襲われるのは初めてではなく、2023年にはレゴン・シティがサマルテックス遠征時に同様の事件に遭っている。その際は負傷者はいなかったと報じられた。