その後、ガーナサッカー協会は、フリンポン選手が負った怪我が原因で死亡したと発表した。

協会は声明で「GFAは、ベレクム・チェルシーFCのドミニク・フリンポン選手の死去に深い衝撃と悲しみを覚えています。

「この悲劇はベレクム・チェルシーだけでなく、ガーナサッカー界全体にとって計り知れない損失です。ドミニクは将来を有望視された若手選手で、その献身とサッカーへの情熱はリーグの精神そのものでした。」

GFAはさらに「正義が貫かれるよう、必要な措置を講じる」と表明した。

協会は地元および国家警察と協力し、今後各地を遠征するプロスポーツクラブの警備を強化すると約束した。