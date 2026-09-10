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ガーナがクリスタル・パレスFWエディ・エンケティアに代表変更を促す新たなアプローチ
ガーナが再び獲得に動く
エンケティアは、イングランドからガーナへの代表変更に向けた新たな提案を検討している。『Evening Standard』が報じた。ガーナはアーセナルの元FWに以前から関心を寄せており、ブラック・スターズを代表するよう説得するため、あらためて接触したという。
ガーナ人の両親のもとルイシャムで生まれたエンケティアは、育成年代でイングランド代表としてプレーし、イングランドU-21代表では歴代最多得点を記録した。27歳の同選手は、選択肢を見極める中で、両親の母国を代表するかどうかについてまだ最終決断を下していない。
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FIFA規則上、障害はない
このFWは2023年10月、ガレス・サウスゲート監督の下でイングランドA代表として現時点で最初で唯一のキャップを記録した。ウェンブリー・スタジアムで行われたオーストラリア戦の国際親善試合で、1-0の勝利を収めた一戦の73分にオリー・ワトキンスに代わって出場した。
ただし、現行のFIFA規則では、21歳になる前に1つの国のA代表による公式戦に4試合以上出場していなければ、別の国への変更資格を失うことはない。唯一の出場が親善試合だったため、エンケティアは国籍選択を変更すると決めた場合でも、依然としてガーナ代表を選ぶ資格を完全に有している。
クリスタル・パレスでの復活
ガーナ代表は、マンチェスター・シティのウインガー、アントワーヌ・セメンヨとコヴェントリーのMFカレブ・イレンキイをすでに擁するチームに、実績あるさらなるプレミアリーグの戦力を加えることを望んでいる。 負傷に苦しんだ難しい1年を経て、エンケティアはクリスタル・パレスの新指揮官ピエール・サージュの下で明るいスタートを切っており、今季ここまでのプレミアリーグ3試合すべてで先発している。
パレスは難しいシーズン序盤にうまく対応し、火曜夜には昇格を狙うチャンピオンシップのミドルズブラを相手にホームで3-0の快勝を収め、カラバオカップ4回戦進出を決めた。
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決断の時が迫る
国内での戦いが激しさを増す中、エンケティアはキャリアの重要な岐路に立たされている。クリスタル・パレスで安定したパフォーマンスを続ければ、両代表チームの関心を引き続き集めることは間違いない。FWは近く、自身の国際舞台での将来をガーナ代表に託して今後の予選に加わるのか、それともイングランド代表への再招集の望みを持ち続けるのかを決断しなければならない。
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