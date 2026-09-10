このFWは2023年10月、ガレス・サウスゲート監督の下でイングランドA代表として現時点で最初で唯一のキャップを記録した。ウェンブリー・スタジアムで行われたオーストラリア戦の国際親善試合で、1-0の勝利を収めた一戦の73分にオリー・ワトキンスに代わって出場した。

ただし、現行のFIFA規則では、21歳になる前に1つの国のA代表による公式戦に4試合以上出場していなければ、別の国への変更資格を失うことはない。唯一の出場が親善試合だったため、エンケティアは国籍選択を変更すると決めた場合でも、依然としてガーナ代表を選ぶ資格を完全に有している。