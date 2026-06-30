ガルシアはヤマルへの賢明な措置を称賛したが、物議を醸す取引には言及を避けた。

フアン・ガルシアは今回、初めてワールドカップに出場する。とはいえ、状況は少し奇妙だ。バルセロナのゴールキーパーである彼は、今シーズンのラ・リーガではそのポジションで最高の選手だが、スペイン代表ではオナイ・シモンにポジションを奪われ、控え選手となっている。
それでも彼は状況を冷静に受け止め、カタルーニャのラジオ局RAC1のインタビューでその心境を語った。また、ラームセン・ヤマルやジュリアン・アルバレス、バルセロナのGK仲間についても言及した。
フアン・ガルシアは今回、初めてワールドカップに出場する。とはいえ、状況は少し奇妙だ。バルセロナのゴールキーパーである彼は、今シーズンのラ・リーガではそのポジションで最高の選手だが、スペイン代表ではオナイ・シモンにポジションを奪われ、控え選手となっている。
それでも彼は状況を冷静に受け止め、カタルーニャのラジオ局RAC1のインタビューでその心境を語った。また、ラームセン・ヤマルやジュリアン・アルバレス、バルセロナのGK仲間についても言及した。
スペイン代表で控えとなったガルシアは「誰もが自分の役割を理解している。 デ・ラ・フエンテ監督が私に説明する必要はない。サッカーでは全員がプレーできるわけではない。出場する者もそうでない者も、明確な目標を持っている。外から見れば意外かもしれないが、内部では自然に物事が進んでいる。誰もがプレーし、重要な役割を担いたいと思っている。それがこのスポーツの本質だ」
さらに「ワールドカップに出場できなくても、モチベーションを失うべきではない」と語った。
フアン・ガルシアはバルセロナの現役選手にも言及し、スペイン代表のチームメイトであるラミン・ヤマルの名も挙げた。
ガルシアはラジオ局RAC1に対し、「彼は良いコンディションにあると思う。 段階的な起用でコンディションを取り戻させたのは正しい判断だった。直近の試合でフル出場し、少し疲れていたが当然だ。この練習で今は完全に準備できた。これからは彼の全力を見られるだろう」
バルセロナと関係があり、ワールドカップに出場している選手はほかに2人いる。獲得候補のジュリアン・アルバレスと、すでに加入しているアンソニー・ゴードンだ。
フアン・ガルシアはアルゼンチン人FWへの好感を隠さない。だがバルセロナがアルバレスの獲得に関心があるかとの質問には慎重に答え、デリケートな移籍報道に火を点けることを避けた。
彼は「アルヴァレスが優れた選手なのは誰もが知っている。だが彼はアトレティコに所属しており、移籍が実現するかは分からない。噂に振り回されるつもりはないが、良い選手が増えればチームは強くなる」と語った。
また、新チームメイトのアンソニー・ジョーダンについても「彼は多くのものを与えてくれる。ニューカッスル戦で痛感したように、情熱とプレスが武器だ。ボールを持ったときの判断も的確で、チームメイトを良いプレーに導く。素晴らしい補強で、助けになってくれるだろう」と期待を語った。
スペイン人GKは、1月まではテル・シュテーゲン、その後はチェズニーと過ごした。
ドイツ人GKはジローナへのレンタル移籍を終え、ガルシアは「詳しい事情は分からないが、関係者全員が彼と両クラブにとって最善だと判断したのなら、マークにとって良い決断であることを願っている。2シーズンの厳しい時期を経て、彼自身が最も大切だからだ」と語った。
チェズニーについては「戦術面だけでなく、あらゆる面で私を助けてくれた」と称賛した。 彼のキャリアは正ゴールキーパーとして貫かれ、今季もその役割を果たしている。彼もプレーしたいだろうし、私も最高の状態を保つ刺激的な競争だと捉えている」と語った。