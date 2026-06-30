ガルシアはヤマルへの賢明な措置を称賛したが、物議を醸す取引には言及を避けた。

バルセロナと関係があり、ワールドカップに出場している選手はほかに2人いる。獲得候補のジュリアン・アルバレスと、すでに加入しているアンソニー・ゴードンだ。

フアン・ガルシアはアルゼンチン人FWへの好感を隠さない。だがバルセロナがアルバレスの獲得に関心があるかとの質問には慎重に答え、デリケートな移籍報道に火を点けることを避けた。

彼は「アルヴァレスが優れた選手なのは誰もが知っている。だが彼はアトレティコに所属しており、移籍が実現するかは分からない。噂に振り回されるつもりはないが、良い選手が増えればチームは強くなる」と語った。

また、新チームメイトのアンソニー・ジョーダンについても「彼は多くのものを与えてくれる。ニューカッスル戦で痛感したように、情熱とプレスが武器だ。ボールを持ったときの判断も的確で、チームメイトを良いプレーに導く。素晴らしい補強で、助けになってくれるだろう」と期待を語った。

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