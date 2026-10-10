ネヴィルは処分が下される時期だけでなく、有罪との判断が維持された場合にマンチェスター・シティへどのような処分を科すべきかについても、考えを明確にした。オーナーと経営陣の責任や過去のタイトルに言及し、厳しい処分を組み合わせるべきだと訴えた。

「オーナーは退くべきだし、該当する期間に獲得したタイトルは剥奪されるべきだ。そして、複数年にわたる勝ち点減点も必要だと思う」と述べ、こう続けた。「私が取締役兼オーナーとして従わなければならないのと同じ基準が一貫して適用されれば、オーナーや経営幹部がその座にとどまるのは難しくなるだろう」

一方で、ネヴィルはシティをイングランドの下部リーグへ降格させることにはこだわらないと語った。「マンチェスター・シティをリーグ1やリーグ2に降格させることに、特にこだわっているわけではない。クラブにはプレミアリーグに戻ってきてほしい。今朝、シティのファンと話した。サポーターは日曜日に昔のユニフォームを着て、クラブを愛しており、必要なら以前いた場所に戻る覚悟もあることを示すそうだ。そうするというなら、彼らの幸運を祈る」

ただし、オーナーの交代を強いれば、ピッチ外にも大きな影響が及ぶことは認めた。「だが、オーナーを退かせることの影響をプレミアリーグや政治家、規制当局が懸念する理由は理解できる。クラブ、マンチェスター市、そしてマンチェスター東部にとって、経済的な影響は甚大だろう。私が科すべきだと考える処分は明確にしているが、そうした背景もある」



