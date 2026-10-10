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ガリー・ネヴィル、マンチェスター・シティの上訴が長引けば「大騒ぎになる」と警告。マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドは3つの処分を要求
マンチェスター・シティ、画期的な裁定に異議申し立て
マンチェスター・シティは先ごろ、プレミアリーグから科された115件の財務規則違反のうち114件で有罪と認定された。エティハドを本拠地とする同クラブは、この前例のない裁定に対して速やかに異議を申し立てており、新たな審理が行われることになる。
当初の有罪裁定にもかかわらず、処分はまだ確定していない。大幅な勝ち点剥奪からタイトル剥奪、さらには降格に至るまで、さまざまな処分の可能性がイングランドのサッカー界で広く議論されている。
シティが潔白を証明しようと争うなか、新たな法的手続きがいつまで続くかは不透明だ。ただ、異議申し立ての審理がシーズン終盤まで長引く可能性は、成り行きを見守る人々や識者の間に深刻な懸念を呼んでいる。
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時系列に関する警告
ネヴィルは『オーバーラップ・デイリー』で発言した。同番組はスカイベットがスポンサーを務めている。ネヴィルは、今回の状況が今季の終盤戦に影を落としてはならないと強調。元マンチェスター・ユナイテッド主将は、大会の公正さを守るため、春先までに明確な結論を出す必要があると訴えた。
「マンチェスター・シティが今年リーグ優勝するのを目の当たりにするのは、サッカー界の誰にとっても非常につらいことだろう」とネヴィルは説明した。「心理的にも、サッカー界にとって大きな問題になる。プレミアリーグはこの問題をシーズン終了まで引き延ばすわけにはいかないと思う。裁定が出ないままマンチェスター・シティが5月にプレミアリーグのトロフィーを掲げれば、大騒ぎになるだろう」
さらに、こう付け加えた。「この件は2月か3月までに決着をつけなければならない。適正な手続きを踏む必要があるし、シティは申し立てられた違反について責任を問われずに済むと信じている。どうなるか見守ろう。ただ、裁定が出ないままシーズンが終わり、マンチェスター・シティが優勝するようなことがあってはならない」
三重の処罰を求める要求
ネヴィルは処分が下される時期だけでなく、有罪との判断が維持された場合にマンチェスター・シティへどのような処分を科すべきかについても、考えを明確にした。オーナーと経営陣の責任や過去のタイトルに言及し、厳しい処分を組み合わせるべきだと訴えた。
「オーナーは退くべきだし、該当する期間に獲得したタイトルは剥奪されるべきだ。そして、複数年にわたる勝ち点減点も必要だと思う」と述べ、こう続けた。「私が取締役兼オーナーとして従わなければならないのと同じ基準が一貫して適用されれば、オーナーや経営幹部がその座にとどまるのは難しくなるだろう」
一方で、ネヴィルはシティをイングランドの下部リーグへ降格させることにはこだわらないと語った。「マンチェスター・シティをリーグ1やリーグ2に降格させることに、特にこだわっているわけではない。クラブにはプレミアリーグに戻ってきてほしい。今朝、シティのファンと話した。サポーターは日曜日に昔のユニフォームを着て、クラブを愛しており、必要なら以前いた場所に戻る覚悟もあることを示すそうだ。そうするというなら、彼らの幸運を祈る」
ただし、オーナーの交代を強いれば、ピッチ外にも大きな影響が及ぶことは認めた。「だが、オーナーを退かせることの影響をプレミアリーグや政治家、規制当局が懸念する理由は理解できる。クラブ、マンチェスター市、そしてマンチェスター東部にとって、経済的な影響は甚大だろう。私が科すべきだと考える処分は明確にしているが、そうした背景もある」
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最終判断を待つ
正式に異議申し立てが行われ、プレミアリーグとマンチェスター・シティは新たな法廷闘争に備えている。最終的な結果は新たな審理で決まるが、決着までの具体的な見通しは依然として立っていない。
運営組織にとって当面の課題は、ネヴィルが懸念する事態を避けるため、手続きを加速させることだ。最終的な判断が下されるまで、イングランドのトップリーグと現在の優勝争いには不透明感が漂い続ける。
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