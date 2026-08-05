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ガラタサライFWヴィクター・オシムヘンがリーガ移籍を狙う中、アトレティコ・マドリーに売り込みか
アトレティコ、オシムヘンへのオファーを拒否
『Club Uria』によると、ガラタサライ所属FWオシムヘンが仲介人を通じてアトレティコ・マドリーに持ち込まれたという。27歳のナイジェリア代表FWの移籍金は7500万ユーロ前後になる見込みだ。しかし、アトレティコはこのFW獲得の提案を正式に拒否した。
スペインのクラブは現時点で、今夏の移籍市場においてこのような大型案件を成立させるために必要なキャッシュフローを欠いている。さらに、アトレティコにはすでにチームのその特定の中央の役割を担うフリアン・アルバレスがいる。メトロポリターノの首脳陣はアルゼンチン代表を全面的に信頼しており、売却の可能性は一切検討していないため、オシムヘン加入の必要性はないと判断している。
- GETTY
オシムヘン、減俸を受け入れる意思か
アトレティコ加入への強い希望を示す明確な意思表示として、オシムヘンは給与減額を受け入れる用意があったと報じられている。このアタッカーは現在ガラタサライで高額年俸を受け取っており、トルコでは外国人居住者向けの税制優遇があるため、手取り収入は大幅に増えている。オシムヘンは2029年までイスタンブールで契約を残しているが、収入減を受け入れる姿勢は、ディエゴ・シメオネの下でプレーしたいという強い思いを浮き彫りにしていた。それでも、オシムヘンがこのプロジェクトに強い意欲を示していたにもかかわらず、アトレティコは7500万ユーロのFWの獲得を見送るという決断を崩していない。
シメオネ率いるチームへの称賛
このナイジェリア代表は以前、1月のチャンピオンズリーグでアトレティコ・マドリーと対戦した後、このアルゼンチン人指揮官への深い敬意を口にし、こう語っていた。「彼のことが好きだし、私はずっと彼らの監督のファンだった。何度か会ったこともある。彼らはアグレッシブにプレーし、確固たるアイデンティティーを持っている。
「監督は長年そこにいるので、選手たちはそのプレースタイルに慣れている。だからこそ、私は自分たちが見せたパフォーマンスを称賛するんだ。アトレティコは世界最高のチームのひとつであり、彼ら相手に引き分けという結果を得られたことは、自分たちが正しい道を進んでいることを示している」
- AFP
欧州のクラブが獲得に列をなす
アトレティコだけが、この夏の同ストライカーの獲得可能性について打診を受けた欧州クラブではない。仲介者はオシムヘンをバルセロナ、アーセナル、トッテナムにも売り込んでいる。 トッテナムはこのFWに対し、5500万ユーロを超える正式オファーまで提示した。しかし、その金額は依然としてガラタサライの要求額を大きく下回っている。アトレティコが財政的制約とアルバレスへの信頼を理由に獲得の可能性を閉ざしたため、オシムヘンの代理人は契約成立の可能性を探るべく、関心を示すクラブとの交渉を続けていく。
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