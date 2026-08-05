このナイジェリア代表は以前、1月のチャンピオンズリーグでアトレティコ・マドリーと対戦した後、このアルゼンチン人指揮官への深い敬意を口にし、こう語っていた。「彼のことが好きだし、私はずっと彼らの監督のファンだった。何度か会ったこともある。彼らはアグレッシブにプレーし、確固たるアイデンティティーを持っている。

「監督は長年そこにいるので、選手たちはそのプレースタイルに慣れている。だからこそ、私は自分たちが見せたパフォーマンスを称賛するんだ。アトレティコは世界最高のチームのひとつであり、彼ら相手に引き分けという結果を得られたことは、自分たちが正しい道を進んでいることを示している」