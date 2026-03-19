ガラタサライ、主力選手に相次ぐ負傷：「オシメンが骨折、手術の必要性を検討中。ラングは手術を受ける」

「チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦、リヴァプールとのアウェイ戦の第1試合の前半に腕を打撲した我々の選手、ヴィクター・オシメンは、ハーフタイムに行われた検査の結果、骨折の恐れがあることが判明したため、後半の出場を見送りました。 試合後、医療スタッフの立ち会いのもと病院で診察を受けた結果、右前腕の骨折が確認され、ギプスが装着されました。手術の必要性については、今後数日間でさらなる検査を行った上で判断される予定です。」