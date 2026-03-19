ガラタサライにとって、アンフィールドでのこの夜は忘れたい一夜となった。チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の第2戦を4-0で敗れ、リヴァプールに敗退しただけでなく、オカン・ブルク監督が擁する主力選手のうち、ヴィクター・オシメンとノア・ラングの2人が負傷で離脱することになった。両選手の状態は以下の通りで、相当な期間ピッチを離れることになりそうだ。
Getty Images Sport
翻訳者：
ガラタサライ、主力選手に相次ぐ負傷：「オシメンが骨折、手術の必要性を検討中。ラングは手術を受ける」
ギプスをしたオシメン
「チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦、リヴァプールとのアウェイ戦の第1試合の前半に腕を打撲した我々の選手、ヴィクター・オシメンは、ハーフタイムに行われた検査の結果、骨折の恐れがあることが判明したため、後半の出場を見送りました。 試合後、医療スタッフの立ち会いのもと病院で診察を受けた結果、右前腕の骨折が確認され、ギプスが装着されました。手術の必要性については、今後数日間でさらなる検査を行った上で判断される予定です。」
『ラン・シー・オペラ』
「同試合の後半に負傷した当チームの選手ノア・ラングは、右親指に深い切り傷を負っており、今後数時間以内にリバプールで、当チームの医療スタッフ立ち会いのもと手術を受ける予定です。」
ナポリの元選手2人の移籍の経緯
オシメンは絶好調だった。チャンピオンズリーグでは10試合に出場し、7ゴール3アシストを記録。リーグ戦ではこれまでに19試合に出場し、12ゴール4アシストを挙げている。 一方、冬の移籍市場で加入したラングについては、スーパー・リグで6試合出場・2アシスト（得点なし）、チャンピオンズリーグで4試合出場・2得点（プレーオフ第1戦のユヴェントス戦で2得点を挙げ、5-2の勝利に貢献）、国内カップ戦では1試合に出場している。
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