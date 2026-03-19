ガラタサライ、ノア・ラングの深刻な負傷をめぐりリヴァプールに訴訟をちらつかせる

水曜日の試合の76分、26歳の同選手は広告看板に激突し、負傷した右手を押さえながら苦痛のあまり地面に倒れ込んだ。医療スタッフが手当てを行う間、ラングはアリソン・ベッカーとヴァージル・ファン・ダイクに慰められ、その後酸素吸入を受けた後、ストレッチャーでピッチを退いた。

ガラタサライの事務局長エライ・ヤズガは、この緊急事態を受けて法的措置を取る意向を明らかにし、次のように述べた。「試合後、UEFAの代表者に申し立てを行った。彼らも調査を行った。UEFAがこの問題を評価するだろう。我々は弁護士と協議中だ。UEFAに対して損害賠償を求める訴訟を起こす。給与面での不利益を解消するよう求めるつもりだ。」