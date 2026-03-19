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ガラタサライ、ノア・ラングの深刻な負傷をめぐりリヴァプールに訴訟をちらつかせる
ラングの急病とガラタサライの訴訟
水曜日の試合の76分、26歳の同選手は広告看板に激突し、負傷した右手を押さえながら苦痛のあまり地面に倒れ込んだ。医療スタッフが手当てを行う間、ラングはアリソン・ベッカーとヴァージル・ファン・ダイクに慰められ、その後酸素吸入を受けた後、ストレッチャーでピッチを退いた。
ガラタサライの事務局長エライ・ヤズガは、この緊急事態を受けて法的措置を取る意向を明らかにし、次のように述べた。「試合後、UEFAの代表者に申し立てを行った。彼らも調査を行った。UEFAがこの問題を評価するだろう。我々は弁護士と協議中だ。UEFAに対して損害賠償を求める訴訟を起こす。給与面での不利益を解消するよう求めるつもりだ。」
- AFP
選手が緊急手術を受けた
この事故を受け、ラングは損傷した指を救うための手術を受けた。この出来事にもかかわらず、彼はソーシャルメディアを通じてファンを安心させようと、「こういうこともあるさ。手術は成功したよ！たくさんのメッセージをありがとう」と投稿した。** しかし、ガラタサライのクラブ関係者は依然として激怒しており、スタジアムにおける「防げたはずの危険」を理由に、欠場期間中の選手の給与をクラブ側が負担するよう求めている。
その後、アンフィールドのスタッフが、ラングが衝撃的な怪我を負った現場を点検している姿が目撃された。しかし、広告看板が危険な状態にあったのか、それとも単なる不運な事故だったのかは、依然として不明である。
「凄惨な」負傷に関する目撃者の証言
ピッチ上の雰囲気は、真の懸念に包まれていた。リヴァプールのジェレミー・フリンポンは衝撃的な詳細を明かし、次のように語った。「ノア・ラングの様子を見に行った時、数人から『指の半分が引きちぎれていた』と聞いた。彼は激しい痛みに苦しんでいた」 この衝撃的な出来事は、ドミニク・ソボシュライ、ウーゴ・エキティケ、ライアン・グラヴェンベルフ、そして前半にPKを失敗していたモハメド・サラーが相次いでゴールを決めたリヴァプールの圧倒的な試合運びを覆い隠すものとなった。
この完璧なパフォーマンスを経て、リヴァプールはチャンピオンズリーグ準々決勝でパリ・サンジェルマンと対戦することになった。パリ・サンジェルマンはチェルシーに大勝し、準々決勝進出を決めていた。
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UEFAの対応と安全対策の見直し
これを受け、UEFAはピッチサイドの設備について調査を行っていることを確認した。声明では次のように述べられている。「UEFAは、この不幸な事故に至った経緯を検討した……今後開催されるすべての試合において、LEDボードを含むピッチサイドの設備を見直す予定である。ノア・ラング選手の早期の完全回復を願っている。」
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