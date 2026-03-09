AFP
ガラタサライはヴァージル・ファン・ダイクと「背の高い」リヴァプール選手を警戒するが、オカン・ブルク監督は「最も重要な」ホーム戦での大きな優位性を狙う
ラムズ・パークの雰囲気は重要な要素である
ブルクは、アーネ・スロット監督率いるチームを動揺させるため、再び「騒音の壁」を仕掛けることを狙っている。第1戦が対戦で優位に立つ絶好の機会だと指摘し、「第1戦が最も重要だ」と語った。「我々と同じ道を歩む強豪チームが16チーム存在する。どのチームにも勝ち上がるチャンスがある。 我々の目標は、リヴァプールとの初戦で優位に立つことだ」
レッズの品質を尊重する
前回の対戦で得た自信にもかかわらず、ブルク監督は目の前の課題について幻想を抱いていない。彼は今シーズン、試合終盤に勝利の道を見出すことが多いリバプールの強靭さを強調した。監督の準備は明らかに、トルコで雪辱を期して訪れたアウェーチームの心理的・戦術的特性に焦点を当てている。
「言い訳は一切通用しない。ホームで戦う以上、全力を尽くす。一度対戦したことで相手を多少理解している」とブルクは説明した。「相手は非常に高いクオリティを持つ。シーズン序盤には、終盤のゴールで多くの試合を勝ち取ってきた」
ファン・ダイクの脅威とセットプレー
ガラタサライの指揮官が特に懸念しているのは、リヴァプールの空中戦の強さとセットプレーからの得点効率だ。彼は特にキャプテンのヴァージル・ファン・ダイクを名指しし、無失点で試合を終えるためには守備陣が90分間を通じて慎重に対処すべき主要な脅威だと指摘した。
「彼らは（セットプレーで）非常に優れており、効果的なヴァージル・ファン・ダイクをはじめとする長身選手や優れたフィニッシャーを擁している」とブルク監督は認めた。「警戒が必要だが、これはどのチームに対しても同じだ。我々はこれに対応する準備をしている。彼らは多くの失点を許しており、その点も我々が活用しなければならない」 我々は彼らと2試合戦うが、両方の結果が重要だ。最初の試合を可能な限り有利な状況で終えることが肝心である」
異なる考え方を期待している
ビクター・オシメンが9月に決めた決勝PKの記憶は今も鮮明だが、ブルク監督は今回、リヴァプールがより集中したチームになると予想している。決勝トーナメントで懸かるものが大きくなる中、トルコ人指揮官はリヴァプールがより決定力に優れ、リーグ戦での対戦時に痛手となったようなミスを犯しにくくなると確信している。
スロット監督が仕掛ける戦術変更についてブルクはこう続けた。「両チームは互いを熟知している。リヴァプールはリーグ戦時とは全く異なる姿勢でこの試合に臨むだろう」。ガラタサライはアンフィールドでの第2戦に臨む前に、ホームアドバンテージを最大限活用して結果を残す必要がある。
