ガラタサライの指揮官が特に懸念しているのは、リヴァプールの空中戦の強さとセットプレーからの得点効率だ。彼は特にキャプテンのヴァージル・ファン・ダイクを名指しし、無失点で試合を終えるためには守備陣が90分間を通じて慎重に対処すべき主要な脅威だと指摘した。

「彼らは（セットプレーで）非常に優れており、効果的なヴァージル・ファン・ダイクをはじめとする長身選手や優れたフィニッシャーを擁している」とブルク監督は認めた。「警戒が必要だが、これはどのチームに対しても同じだ。我々はこれに対応する準備をしている。彼らは多くの失点を許しており、その点も我々が活用しなければならない」 我々は彼らと2試合戦うが、両方の結果が重要だ。最初の試合を可能な限り有利な状況で終えることが肝心である」