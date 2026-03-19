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ガラタサライの監督、リヴァプールに大敗した試合後、「世界最悪の審判」と痛烈に批判
マージーサイドでの悔しい一夜
第1戦を僅差で制したトルコの強豪は、希望を胸にアンフィールドへと遠征したが、その夢はリヴァプールの容赦ないプレーによって徹底的に打ち砕かれた。4-0というスコアは圧倒的な支配力を示していたが、アウェイチームの陣営では審判の判定が議論の中心となっていた。
ブルク監督率いるチームは、プレミアリーグのチームが繰り出す激しいプレッシャーに対応しきれず、カウンター攻撃で圧倒されてしまった。しかし、監督が最も不満を募らせたのは、エースストライカーであるビクター・オシメンに対する守備のサポート不足であり、彼はラウンド16第2戦の試合を通じて激しい身体的な競り合いにさらされていた。
- AFP
マネージャーの痛烈な評価
白熱した試合後の記者会見で、ブルク監督は遠慮なく本音を語った。彼は、重要な欧州カップ戦のノックアウトステージに求められる水準を満たしていない審判によって、自チームが不当に標的にされたと感じていた。
「[イブラヒマ]・コナテはビクター・オシメンのポジションで、あまりにも簡単にファウルを犯していた」と、ブルク監督は『ヒュリエット』紙の取材に対し語った。「我々は世界最高の審判を期待していたが、世界最悪の審判が試合を裁いた。リヴァプールが勝利に値したのは明らかだ」
この敗戦に加え、負傷者の増加も追い打ちとなった。ブルク監督は次のように確認した。「ノア・ラングは指に重傷を負っている。彼はここで病院に行くことになる。ビクター・オシムヘンも痛みを訴えている。」
瓦礫の中での誠実さ
審判団への怒りにもかかわらず、ブルク監督はチームの欠点について率直に語った。彼は、ゴールキーパーの奮闘にもかかわらず、ガラタサライが欧州の強豪と渡り合うために必要なレベルに達していなかったことを認めた。
「試合では何一つうまくいかなかった」と彼は付け加えた。「我々の選択、試合中の誤った判断……試合に負けることはあっても、今日のパフォーマンスでは勝つに値しなかった。もっと良いプレーをする必要があったが、できなかった。4失点し、多くのチャンスを許してしまった。ウグルカン・チャキルはよくやってくれたが、それでも4-0で終わった。非常に悔しい。」
彼は、遠征してきたサポーターへの謝罪で締めくくり、チームに経験不足があることを指摘した。監督は次のように述べた。「我々はファンに希望を与えたが、それを形にすることができなかった。我々は新しいチームだ。多くの選手が、チャンピオンズリーグのこのレベルでプレーするのは初めてだ。ベスト16を経験した選手はほとんどいない。選手たちの努力には称賛を送るが、同時にファンには謝罪したい。」
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注目は再び国内での栄光へと戻る
欧州カップ戦からの敗退を受け、ガラタサライは早急にスーパー・リグに意識を切り替えなければならない。現在、同チームはリーグ首位に立っている。国内リーグでの好調ぶりは続いており、直近5試合で4勝1敗と好成績を収め、2位のフェネルバフチェに4ポイントの差をつけている。シンボムは4月上旬、スーパー・リグでトラブゾンスポルと対戦する。
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