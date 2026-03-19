ガラタサライの監督、リヴァプールに大敗した試合後、「世界最悪の審判」と痛烈に批判

審判団への怒りにもかかわらず、ブルク監督はチームの欠点について率直に語った。彼は、ゴールキーパーの奮闘にもかかわらず、ガラタサライが欧州の強豪と渡り合うために必要なレベルに達していなかったことを認めた。

「試合では何一つうまくいかなかった」と彼は付け加えた。「我々の選択、試合中の誤った判断……試合に負けることはあっても、今日のパフォーマンスでは勝つに値しなかった。もっと良いプレーをする必要があったが、できなかった。4失点し、多くのチャンスを許してしまった。ウグルカン・チャキルはよくやってくれたが、それでも4-0で終わった。非常に悔しい。」

彼は、遠征してきたサポーターへの謝罪で締めくくり、チームに経験不足があることを指摘した。監督は次のように述べた。「我々はファンに希望を与えたが、それを形にすることができなかった。我々は新しいチームだ。多くの選手が、チャンピオンズリーグのこのレベルでプレーするのは初めてだ。ベスト16を経験した選手はほとんどいない。選手たちの努力には称賛を送るが、同時にファンには謝罪したい。」