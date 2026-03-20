AFP
翻訳者：
ガラタサライのスター選手ノア・ラングが広告看板に衝突した事故を受け、UEFAとリヴァプールが調査を開始した
ラング、親指の怪我で手術を受ける見込み
26歳の同選手は親指を部分的に切断する怪我を負い、ピッチ上で医療スタッフによる手当てを受ける間、激しい痛みに苦しんでいた。リヴァプールの医療チームも、このウインガーがピッチから運び出される前に手当てにあたった。 ガラタサライは木曜日の未明に発表した声明で、ラングが右親指に「深刻な裂傷」を負い、リヴァプールで手術を受けることを確認した。手術後すぐにリヴァプールを離れ、リハビリプログラムを開始する予定だ。ラングは1月にナポリからレンタル移籍して以来、ガラタサライの最重要選手の一人として、スーパー・リグ首位のチームのレギュラーとして定着していた。
- AFP
UEFAによる調査が進行中
UEFAは、プレミアリーグの当該クラブと共同でこの件を調査中であることを確認した。調査の焦点は、広告看板そのものと、それがチャンピオンズリーグの試合におけるピッチサイドの設備に関する規定を満たしていたかどうかにある。この調査の結果は、大会全体のスタジアム規制、特に選手がサイドラインを越えてボールを追いかけることが多いエリアにおける看板の設置場所や構造に関して、より広範な影響を及ぼす可能性がある。
オシメンが負傷者リストに加わるアンフィールドでの試合において、ガラタサライにとってランの負傷だけが大きな懸念材料ではなかった。ビクター・オシメンは、イブラヒマ・コナテとの接触により右腕を骨折したため、ハーフタイムに交代を余儀なくされた。 昨夏ナポリから完全移籍し、今季29試合で19得点を挙げているこのナイジェリア人FWは、ハーフタイムにレロイ・サネと交代した。クラブ側は「腕の骨折の恐れがあるため」彼を交代させたと発表した。
- Getty Images Sport
ファン・ダイクがオランダ代表のチームメイトの負傷について語る
リヴァプールのキャプテンであり、オランダ代表でもあり、ラングの親しいチームメイトでもあるヴィルジル・ファン・ダイクは、試合終了後にこのウインガーについて語ったが、スタジアムの設備に責任があるという指摘については否定した。 「非常に大きな事故だが、スタジアムとは何の関係もない。単なる事故だ」とファン・ダイクは語った。「彼とは話をした。来週代表チームに合流する予定なら、我々は彼を必要としているので、一日も早くピッチに戻ってきてくれることを願っている」
広告