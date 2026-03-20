ガラタサライのスター選手ノア・ラングが広告看板に衝突した事故を受け、UEFAとリヴァプールが調査を開始した

リヴァプールのキャプテンであり、オランダ代表でもあり、ラングの親しいチームメイトでもあるヴィルジル・ファン・ダイクは、試合終了後にこのウインガーについて語ったが、スタジアムの設備に責任があるという指摘については否定した。 「非常に大きな事故だが、スタジアムとは何の関係もない。単なる事故だ」とファン・ダイクは語った。「彼とは話をした。来週代表チームに合流する予定なら、我々は彼を必要としているので、一日も早くピッチに戻ってきてくれることを願っている」