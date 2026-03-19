ガラタサライのスター選手が、リヴァプール戦でビクター・オシメンが腕を骨折した直後、親指に深刻な怪我を負い病院に搬送された

ガラタサライのマージーサイド遠征は、肉体的にも試合内容的にも過酷なものとなった。クラブは、エースストライカーのオシムヘンが前半に右前腕を骨折したことを確認した。痛みをこらえてプレーを続けようとしたものの、医療スタッフが著しい腫れを確認したため、このナイジェリア代表選手はハーフタイムに交代を余儀なくされた。

さらに悲劇は後半に続いた。後半開始直後にピッチに入ったばかりのラングが、広告看板との激しい衝突により担架で運び出されたのだ。26歳のラングはピッチ上で酸素吸入を受けた後、右親指に「深刻な切り傷」を負ったとして、地元の医療機関へ搬送された。