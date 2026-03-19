AFP
翻訳者：
ガラタサライのスター選手が、リヴァプール戦でビクター・オシメンが腕を骨折した直後、親指に深刻な怪我を負い病院に搬送された
トルコの強豪チームが相次ぐ負傷者で打撃を受ける
ガラタサライのマージーサイド遠征は、肉体的にも試合内容的にも過酷なものとなった。クラブは、エースストライカーのオシムヘンが前半に右前腕を骨折したことを確認した。痛みをこらえてプレーを続けようとしたものの、医療スタッフが著しい腫れを確認したため、このナイジェリア代表選手はハーフタイムに交代を余儀なくされた。
さらに悲劇は後半に続いた。後半開始直後にピッチに入ったばかりのラングが、広告看板との激しい衝突により担架で運び出されたのだ。26歳のラングはピッチ上で酸素吸入を受けた後、右親指に「深刻な切り傷」を負ったとして、地元の医療機関へ搬送された。
- AFP
医療関係者からの最新情報により、最悪の事態が確認された
試合終了のホイッスルが鳴った後、ガラタサライは負傷に関する詳細を記した公式声明を発表した。「UEFAチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦、リヴァプール戦の第2戦の前半、当チームの選手ヴィクター・オシメンが腕に打撲を負いました。彼は前半をプレーし終えましたが、ハーフタイムの検査で骨折の恐れが判明したため、後半の出場は認められませんでした。 試合後、病院での検査により右前腕の骨折が確認され、ギプスが装着されました。手術の可否については、今後数日のうちにさらなる検査を経て判断される予定です」とクラブは発表した。
一方、ラングの状態については、「同試合の後半、当クラブのノア・ラング選手が右親指に深刻な切り傷を負いました。今後数時間以内にリバプールで手術を受ける予定であり、当クラブの医療チームも立ち会う予定です」と述べた。
ガラタサライの監督が激怒した
試合後の記者会見で、ガラタサライのオカン・ブルク監督は怒りを隠せなかった。彼は、激しい身体接触が相次いだこの試合において、主審が選手たちをもっと守ってあげるべきだったと主張した。
「[イブラヒマ]・コナテはビクター・オシムヘンのポジションで、あまりにも簡単にファウルを犯していた」と、ブルク監督は『ヒュリエット』紙の取材に対し語った。「我々は世界最高の審判を期待していたが、世界最悪の審判が試合を裁いた。リヴァプールが勝利に値したのは明らかだ。ノア・ラングは指に重傷を負っている。彼はここで病院へ向かうことになる。ビクター・オシムヘンも痛みを訴えている。」
- Getty Images Sport
次は何が待っているのでしょうか？
この敗戦により、ガラタサライの今シーズンの欧州での戦いは幕を閉じた。チームは今後、国内リーグに注力することになる。現在、トルコ・スーパーリーグの首位に立つガラタサライは、主力選手2人の長期離脱の可能性がある中でも、首位を守り抜くことを目指している。「チンボム」の愛称で親しまれるチームは、直近5試合で4勝を挙げるなど、国内リーグで圧倒的な強さを見せている。次戦は来月初旬、トラブゾンスポルと対戦する。
広告