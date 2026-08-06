ガラタサライがラファエル・レオンにオファー、ミランは3500万ユーロを拒否

移籍先としてレオン本人の好感触を得ているガラタサライは、このポルトガル代表に関する案件を内部で協議するために時間を取った。トルコのクラブは今後数時間のうちにミランへ新たなオファーを提示する考えで、その額はおそらく4000万ユーロに近づく見込みだ。レオンはテクニカルプロジェクトに納得できず、この数日のうちにフェネルバフチェへ「ノー」を伝えており、現時点で獲得レースに残っているのはガラタサライだけとなっている。