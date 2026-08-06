ガラタサライがレオン獲得に向け、構想段階から具体的な動きへと移った。ここ数日のミランとの接触を経て、トルコ王者はここ数時間で正式オファーを提示した。カルディナーレは、ここ数日で選手本人とアモリムの双方から関係改善をうかがわせるシグナルが届いているにもかかわらず、依然としてこのポルトガル代表FWの放出に応じる構えを見せている。
Getty
翻訳者：
ガラタサライがラファエル・レオンにオファー、ミランは3500万ユーロを拒否
ミランが拒否
今朝、ガラタサライはミランにPECを送り、その中でレオンに対する最初の正式オファーを提示した。内容は完全移籍で3500万ユーロであり、もはや買い取りオプション付きレンタルではない。ミランはこのオファーを低すぎるとみなしており、背番号10の保有権に対して引き続き5000万ユーロを求めている。そのため、このオファーは拒否された。
新オファー到着へ
移籍先としてレオン本人の好感触を得ているガラタサライは、このポルトガル代表に関する案件を内部で協議するために時間を取った。トルコのクラブは今後数時間のうちにミランへ新たなオファーを提示する考えで、その額はおそらく4000万ユーロに近づく見込みだ。レオンはテクニカルプロジェクトに納得できず、この数日のうちにフェネルバフチェへ「ノー」を伝えており、現時点で獲得レースに残っているのはガラタサライだけとなっている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。