クラブオーナーのドゥルスン・オズベク氏は、今夏大きなインパクトを与える補強を目指し、近年ネフ・スタジアムに多くのスター招へいで実績のあるエージェント、ジョージ・ガルディ氏に全権を委任した。報道によると、ガルディ氏が取締役会にフォデンを最初の有力候補として提示したという。

フォーデンの実績と市場価値から、移籍金は膨らむ見込みだ。それでも理事会は、この移籍を成立させるためならあらゆる手段を講じる構えだ。ただし、マンチェスターでプレーするこのMFには欧州の複数クラブも関心を寄せ、競争は激しい。