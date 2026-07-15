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ガラタサライがフィル・フォーデンの獲得を計画。マンチェスター・シティのスターは夏の移籍に前向きだ。
ガラタサライ、フォーデンの衝撃的な獲得を狙う
『Fanatik』によると、イスタンブールの名門クラブは国内と欧州での成功を目指し、来シーズンに向けて戦力強化を図っている。その“夢の獲得候補”として、現在約7000万ユーロと評価されるフォーデンに注目しているという。26歳のプレイメーカーは5月にマンチェスター・シティとの契約延長に合意したと報じられたが、正式発表はなく、現契約は来夏に満了する。
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ジョージ・ガーディ氏に取引の全権が委ねられた
クラブオーナーのドゥルスン・オズベク氏は、今夏大きなインパクトを与える補強を目指し、近年ネフ・スタジアムに多くのスター招へいで実績のあるエージェント、ジョージ・ガルディ氏に全権を委任した。報道によると、ガルディ氏が取締役会にフォデンを最初の有力候補として提示したという。
フォーデンの実績と市場価値から、移籍金は膨らむ見込みだ。それでも理事会は、この移籍を成立させるためならあらゆる手段を講じる構えだ。ただし、マンチェスターでプレーするこのMFには欧州の複数クラブも関心を寄せ、競争は激しい。
10番のポジションをめぐる争い
フォーデンは理想だが、ガラタサライはリスクを避け、マンチェスター・ユナイテッドのフェルナンデスも候補に挙げている。
さらに、高いポテンシャルを秘めた若手も候補に挙げている。アイントラハト・フランクフルトのカン・ウズンとブライトンのパラグアイ代表フリオ・エンシソとも接触を続けているという。2人ともダイナミックで創造性豊かなタイプで条件に合うが、世界クラスの選手を求めるファンにとって、フォーデンこそ最終目標だ。
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次は何が起こるのでしょうか？
今シーズン、フォーデンはシティで50試合に出場し、10得点7アシストを記録したが、イングランド代表のワールドカップ最終メンバーには選ばれなかった。Fanatikによると、彼は夏の移籍に前向きで、フェネルバフチェが次の移籍先となる可能性もあるが、まだ不明だ。
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