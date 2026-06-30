ヒューストンでのワールドカップラウンド32日本戦で、ガブリエルはブラジル代表として重要な役割を果たした。リードを許したチームを救うため、センターバックのガブリエルが前線へ。カゼミーロへ正確なアシストを供給し、カゼミーロはヘディングで同点弾を決めた。

UOLによると、ガブリエルは攻撃での活躍をクラブでの戦術指示によるものと説明。アーセナルで磨いた攻撃サッカーが国際舞台でも通用することを示した。彼の広い視野と正確なパスがカゼミーロの同点弾を呼び込み、チームを救った。