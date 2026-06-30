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ガブリエル・マガリャエスは、ワールドカップラウンド32でブラジルを救ったカゼミーロの決定的なアシストについて、アーセナルのプレースタイルが要因だったと語っている。
日本戦における決定的な影響
ヒューストンでのワールドカップラウンド32日本戦で、ガブリエルはブラジル代表として重要な役割を果たした。リードを許したチームを救うため、センターバックのガブリエルが前線へ。カゼミーロへ正確なアシストを供給し、カゼミーロはヘディングで同点弾を決めた。
UOLによると、ガブリエルは攻撃での活躍をクラブでの戦術指示によるものと説明。アーセナルで磨いた攻撃サッカーが国際舞台でも通用することを示した。彼の広い視野と正確なパスがカゼミーロの同点弾を呼び込み、チームを救った。
- AFP
アーセナルの戦術が国際舞台での成功につながっている
試合後、ガブリエルはアシストの喜びを語り、クラブでのプレーが役立ったと説明した。アーセナルでハイライン守備を取るため、自然と前線へポジションを取れると強調した。
「それはアーセナルで取り組んでいることだ」と彼は振り返った。高い位置でプレーしていたため、カゼミーロの走り込みを捉えることができた。この攻撃的な守備はアーセナルでも頼りにされており、米国での粘り強い日本代表戦でもブラジル代表に成果をもたらした。
マルティネッリが勝利した
カゼミーロの同点弾後、またもアーセナル勢が躍動。マルティネッリが逆転弾をマークし、ブラジルのベスト16進出を決めた。
ガブリエルはチームメイトの活躍を喜び、ブラジルは粘り強い戦いで日本を逆転。2人のプレミアリーグ組が力を合わせ、夢をつないだ。
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ブラジルの今後はどうなるのか？
ブラジルはワールドカップ制覇へ向け、ベスト16の試合準備を進める。代表はコートジボワール対ノルウェーの勝者と対戦する。絶好調のガブリエルとマルティネッリを軸に、チームは自信を持って次の挑戦に備える。選手たちはヒューストンでの試合の疲れを癒やす。