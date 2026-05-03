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ガブリエル・ジェズスを放出し、ジュリアン・アルバレスを獲得せよ。アーセナルレジェンドが、脅威の攻撃陣構築のためアルテタに助言。
イエスは今夏退団するとの噂だ。
BetMGMを通じて『メトロ』紙の取材に応じたパーラーは、ジェズスが今シーズン限りでエミレーツを去る可能性があると語った。今季は26試合に出場し5ゴール2アシスト、出場時間913分と影響力を示せていない。契約が残り1年となり、新天地を求めるかもしれない。 パーラーは「ジェズスはシーズン終了後に退団するかもしれない。彼は毎週プレーしたい年齢だ。彼を失う可能性もある。私がプレーしていた頃はストライカーが4人いた。それが理解できない。（退団に関わらず）もう1人補強すべきだ。そうすれば他の選手も基準が見え、やる気が湧く」と語った。
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アーセナル、攻撃力強化に向けアルバレス獲得を狙う
アーセナルは昨夏、ヴィクトル・ジョケレスに6400万ポンドを含む2億5000万ポンド以上を投資した。ジョケレスは今季19得点を挙げているが、クラブはなおも新フォワードを探しているとされる。候補の筆頭は、2024年にマンチェスター・シティからアトレティコ・マドリードへ移籍したアルバレスだ。 獲得には1億ユーロ（約8700万ポンド）超の移籍金が要る。パーラー氏は「私にとって、アルバレスは理想的な補強だ。夏には選手が出入りするが、彼はスピードとシティでのプレーで示したように、チームにぴったり合う」と語った。
多忙な中でも人材を育成する
アルバレスの最大の魅力は、アルテタ監督の下でさらに成長できる潜力だ。パーラーはこう付け加えた。「ハーランドがいる限り彼はスタメンでもベンチでも難しい立場だったが、出場すれば常に生き生きとプレーしていた。 まだ若いので、獲得できれば大賛成だ。アルテタが若手を育てる力は証明済みだから、この移籍は間違いなく良い補強になる」
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アーセナルにとって重要な数週間が控えている
アーセナルにとって正念場の1ヶ月が始まる。チャンピオンズリーグ準決勝第2戦では、5月5日にホームでアトレティコ・マドリードと対戦する。第1戦はスペインで1-1の引き分けだった。プレミアリーグではマンチェスター・シティとの優勝争いが続くため、残るウェストハム、バーンリー、クリスタル・パレスの3試合に必ず勝つ必要がある。