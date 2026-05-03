アーセナルは昨夏、ヴィクトル・ジョケレスに6400万ポンドを含む2億5000万ポンド以上を投資した。ジョケレスは今季19得点を挙げているが、クラブはなおも新フォワードを探しているとされる。候補の筆頭は、2024年にマンチェスター・シティからアトレティコ・マドリードへ移籍したアルバレスだ。 獲得には1億ユーロ（約8700万ポンド）超の移籍金が要る。パーラー氏は「私にとって、アルバレスは理想的な補強だ。夏には選手が出入りするが、彼はスピードとシティでのプレーで示したように、チームにぴったり合う」と語った。