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ガブリエル・ジェズスは、「謙虚な」アーセナルのチームメイトを絶賛し、ブカヨ・サカをヴィニシウス・ジュニオールやラフィーニャと同列に挙げた
「みんな同じだ」
ジェズスは、過去4年間にわたりアーセナルでこのイングランド代表選手と密接に仕事をしてきた経験から、サカを自身のブラジル代表のチームメイト3人と比較した。「彼は彼らと同じレベルにいる。彼らは皆同じだ」と、ジェズスは『Rio Ferdinand Presents』で語った。 「もちろん、スタイルや勢いはそれぞれ異なるが、彼らには皆、それぞれの長所があり、重要な局面で結果を残してきた。だからブカヨもその仲間入りを果たしている。もちろん、タイトルを獲得する必要があるのは言うまでもないが、彼はきっとそれを手に入れるだろう」
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才能の裏にある謙虚さ
サカがアーセナルの象徴的存在となった技術的な能力に加え、ジェズスはこのウインガーの人柄に対して深い敬意を表した。ブラジル人監督は、サカがエミレーツ・スタジアムにおける中心選手としての責任を担いながらも、驚くほど謙虚さを失っていないと指摘している。
ジェズスは次のように語った。「私はブカヨの人柄の大ファンだ。彼は本当に謙虚だからね。そして彼は強いが、それ以上に謙虚だ。今日のサッカー界において、アカデミー出身の選手がクラブやチーム、あるいはサッカー界でこれほど大きな存在になっても、以前と変わらないままでいられるというのは、決して簡単なことではない。」
栄光への挑戦への自信
シーズンも終盤に差し掛かる中、このブラジル代表選手は自身の楽観的な見方を隠そうとはしていない。サカのような選手の成長や、ミケル・アルテタ監督の下でアーセナルのチーム全体が成熟していく様子を見てきたジェズスは、2026年が20年以上ぶりにプレミアリーグのトロフィーがクラブに戻ってくる年になるかもしれないと確信している。
「自信がある。とても自信がある。なぜなら、我々は良い位置にいて、素晴らしいチームを持っているからだ」とこのストライカーは付け加えた。「今シーズン、我々は何かを成し遂げられると100％信じている」
アーセナルの優勝争い
サカの好調ぶりが、アルテタ監督率いるチームをプレミアリーグの首位に留める上で大きな役割を果たしている。アーセナルは現在、マンチェスター・シティに9ポイントの差をつけているが、ペップ・グアルディオラ監督率いるチームには未消化試合が1試合残っている。
2022年にマンチェスター・シティからアーセナルに移籍したジェズスは、すでにリーグ優勝メダルを4つ手にしており、過去数シーズンの挑戦ではあと一歩及ばなかったが、現在のチームはついに優勝のゴールラインを越える準備が整ったと感じている。