サカがアーセナルの象徴的存在となった技術的な能力に加え、ジェズスはこのウインガーの人柄に対して深い敬意を表した。ブラジル人監督は、サカがエミレーツ・スタジアムにおける中心選手としての責任を担いながらも、驚くほど謙虚さを失っていないと指摘している。

ジェズスは次のように語った。「私はブカヨの人柄の大ファンだ。彼は本当に謙虚だからね。そして彼は強いが、それ以上に謙虚だ。今日のサッカー界において、アカデミー出身の選手がクラブやチーム、あるいはサッカー界でこれほど大きな存在になっても、以前と変わらないままでいられるというのは、決して簡単なことではない。」