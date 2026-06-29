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ガブリエル・ジェズスは、ユヴェントスやACミランの関心が報じられる中、セリエA移籍を示唆。また、アーセナルでプレーする彼は、ブラジル代表のワールドカップ招集は「自分にはふさわしくなかった」と認めた。
ストライカー、イタリア強豪への移籍の可能性を残す
ジェズスは今夏、セリエA移籍を示唆し、北ロンドンでの将来に不透明感を与えた。ユヴェントスとACミランが内部調査を進める中、ブラジル代表はイタリア挑戦への扉を開いた。
「セリエAを観て育ち、イタリアでプレーするのが夢だった」とジェズスは『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』に語った。「サン・シーロでインテル相手に2得点を挙げたときは、その夢が叶ったようだった。将来は分からない。今は仕事に集中し、アーセナルでの流れを見守る」
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ワールドカップ代表落選の評価は、容赦ない正直さに基づいている
移籍騒動の渦中にある29歳のFWは、岐路に立たされている。アルテタ監督の下で出場機会が減り、W杯代表を逃した。それでもジェズスはブラジル代表のアンチェロッティ監督に恨みはない。
代表入りする見込みは高くなかった」とアーセナルFWは落選を率直に受け止めた。「昨年何度も招集されながら落選した選手は他にもいる。代表に入る資格があったか？と聞かれたら、私は『いいえ』と答える」
シーズン終盤の得点不振が代表選出を左右した
イエスは代表での活躍が停滞した理由を説明し、伝説的なイタリア人監督との直接のやり取りを明かした。好調なスタートを切ったものの、エミレーツ・スタジアムでの出場時間が激減し、リズムを崩したという。
「1月に僕がゴールを決めていた頃、彼と話した」と元マンチェスター・シティのFWは付け加えた。「残念ながらシーズン終盤は出場機会が皆無だった。それがW杯に出場できなかった理由だ。この状況は理解している。誰もがアンチェロッティを尊敬すべきだ。彼は最も成功した監督だから」
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イエス、プレミアリーグの記録に迫る
今夏にセリエAへ移籍すれば、フィルミーノの得点記録を追うジェズスの野望は絶たれる。ブラジル人FWはプレミアリーグ最多得点記録まであと4ゴールに迫っており、この記録は元リヴァプール星が82ゴールで保持している。
今イングランドを離れれば、そのチャンスを放棄することになる。