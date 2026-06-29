移籍騒動の渦中にある29歳のFWは、岐路に立たされている。アルテタ監督の下で出場機会が減り、W杯代表を逃した。それでもジェズスはブラジル代表のアンチェロッティ監督に恨みはない。

代表入りする見込みは高くなかった」とアーセナルFWは落選を率直に受け止めた。「昨年何度も招集されながら落選した選手は他にもいる。代表に入る資格があったか？と聞かれたら、私は『いいえ』と答える」