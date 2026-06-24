ガブリエル・ジェズスはユヴェントスとミランへの移籍準備が整ったが、年俸は未決定だ。

移籍金について、過去の例を見ると、GJは2016年（19歳）にマンチェスター・シティからパルメイラスへ3200万、2022年にはシティからアーセナルへ4500万で移籍した。 現在、年齢や怪我歴、契約残1年を考慮すると、彼の市場価値は2000万ユーロ程度とみられ、ストライカーを求めるユヴェントスとミランにとって手の届く額だ。





課題は年俸だ。アーセナルではボーナス込みで年2000万ユーロ前後とされ、イタリアでは高すぎる。セリエAでプレーするには、彼自身が技術面だけでなく経済面でもステップダウンを容認し、年500～600万ユーロで納得する必要がある。 この年俸負担を考えると、今夏のイタリア移籍は難しく、2024年のフリー移籍の方が現実的だ。



