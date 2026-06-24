「ガブリエル・ジェズスはイタリアサッカー界にとって素晴らしい補強になる。ユヴェントスでもミランでも彼にはよく似合う」。 この言葉を語ったのは、元ブラジル代表FWアントニオ・カレカ氏。1987～1993年ナポリで221試合96得点を挙げ、スクデット1回、UEFAカップ1回、イタリア・スーパーカップ1回を獲得した。同郷の後輩について彼は「彼のようなタイプなら、イタリアでも活躍できる」と続けた。
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ガブリエル・ジェズスはユヴェントスとミランへの移籍準備が整ったが、年俸は未決定だ。
ガブリエル・ジェズスの記録
ガブリエル・ジェズスのイタリア移籍は現実的なのだろうか？1997年生まれのブラジル人FWは、アーセナルで4シーズン目を終え、契約は2027年6月30日まで残っている。 怪我もあり、ここ数年の個人成績は下降傾向だ。マンチェスター・シティ時代を含め、2019-20シーズンの23得点がキャリア最多である。 その後、2020-21シーズン（マンチェスター・シティ）14ゴール、2021-22シーズン（マンチェスター・シティ）13ゴール、2022-23シーズン（アーセナル）11ゴール、2023-24シーズン（アーセナル）8ゴール、 2024-25シーズンは7ゴール、2025-26シーズンは5ゴールにとどまった。サンパウロ州出身の30歳は、クラブ通算440試合で154ゴール、代表通算64試合で19ゴールをマークしている（代表最後の出場は2023年）。
ダウングレードの瞬間
契約満了まであと1年となり、パフォーマンスも低下しているガブリエル・ジェズスにとって、プレミアリーグより負担の少ないリーグへ移籍する時期が来たのかもしれない。 戦術重視ながら試合のペースや平均レベルが低いセリエAは、30歳を目前にした彼に適している。元ブラジル代表カレカも「彼の特長ならイタリアでも成功する」と語る。
費用
移籍金について、過去の例を見ると、GJは2016年（19歳）にマンチェスター・シティからパルメイラスへ3200万、2022年にはシティからアーセナルへ4500万で移籍した。 現在、年齢や怪我歴、契約残1年を考慮すると、彼の市場価値は2000万ユーロ程度とみられ、ストライカーを求めるユヴェントスとミランにとって手の届く額だ。
課題は年俸だ。アーセナルではボーナス込みで年2000万ユーロ前後とされ、イタリアでは高すぎる。セリエAでプレーするには、彼自身が技術面だけでなく経済面でもステップダウンを容認し、年500～600万ユーロで納得する必要がある。 この年俸負担を考えると、今夏のイタリア移籍は難しく、2024年のフリー移籍の方が現実的だ。