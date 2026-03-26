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ガブリエル・ジェズスはアーセナルから一時離脱の許可を得て、パルメイラスに復帰した
アーセナルがジェズスの休暇を許可
この28歳の選手は、アーセナルを離れて休暇中、同ブラジルクラブの練習場でフィジカルトレーニングに励む姿が目撃された。ジェズスは、2017年に3275万ユーロの移籍金でマンチェスター・シティへ加入した際、現代における同クラブ初の大型アカデミー出身選手として売却されたことから、今もパルメイラスのサポーターから愛され続けている。
- AFP
イエスは「家」へ向かう
現在はアーセナルでのタイトル獲得に注力しているものの、ジェズスはサンパウロのパルメイラスへの愛着を公に語っており、将来的な復帰を示唆しているのかもしれない。
グローボ・エスポルテの取材に対し、トレーニング施設での日々について語ったガブリエル・ジェズスは次のように述べた。「キャリアを通じて、休暇中は必ずトレーニング施設に行くようにしてきた。 健康やコンディションを疎かにすることなく、家族や大切な人たちと時間を過ごし、多くのことを楽しむことができると思う。「パルメイラスが私の家のような場所であることは誰もが知っている。そこで育ったし、クラブに行くための扉はいつでも開かれている。特に秘密のことではない。アーセナルとパルメイラスは素晴らしい関係にあり、ここでトレーニングすることを許可してくれた」
プレミアリーグでの成功と復活
ブラジルを離れて以来、ジェズスはプレミアリーグ史上最も安定した活躍を見せるブラジル人選手の一人としての地位を確立してきた。マンチェスター・シティでの成功を経てアーセナルに移籍した彼は、2024年後半に負った深刻な長期の膝の怪我と闘いながらも、ミケル・アルテタ監督率いる攻撃陣の要となっている。
2026年、このフォワードは決定力を取り戻し、4ゴール1アシストを記録、120分ごとに1回の得点関与という驚異的なペースを維持している。現在、彼はプレミアリーグ史上最多得点を記録したブラジル人選手として歴史に名を刻もうとしている。通算78ゴールは、元リヴァプールのスター、ロベルト・フィルミーノが保持する記録まであとわずか4ゴールに迫っている。
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アーセナルにとって重要な終盤戦が待ち受けている
ブラジルへのノスタルジックな旅を終えたものの、アーセナルがシーズンの正念場を迎える中、このストライカーは来週ロンドンに戻る見込みだ。ガンナーズは4月4日のFAカップ準々決勝サウサンプトン戦を皮切りに、その後すぐにチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でのスポルティングCP戦と、過密なスケジュールが控えている。