ブラジルを離れて以来、ジェズスはプレミアリーグ史上最も安定した活躍を見せるブラジル人選手の一人としての地位を確立してきた。マンチェスター・シティでの成功を経てアーセナルに移籍した彼は、2024年後半に負った深刻な長期の膝の怪我と闘いながらも、ミケル・アルテタ監督率いる攻撃陣の要となっている。

2026年、このフォワードは決定力を取り戻し、4ゴール1アシストを記録、120分ごとに1回の得点関与という驚異的なペースを維持している。現在、彼はプレミアリーグ史上最多得点を記録したブラジル人選手として歴史に名を刻もうとしている。通算78ゴールは、元リヴァプールのスター、ロベルト・フィルミーノが保持する記録まであとわずか4ゴールに迫っている。