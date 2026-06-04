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ガブリエル・ジェズスがエバートンへ？ 出番の少ないアーセナルFWをトフィーズが獲得へ
エバートン、ジェズスを攻撃の要に据える
『Football Insider』によると、エバートンは今夏の補強候補にジェズスを挙げています。得点力不足に悩む攻撃陣強化のため、プレミアリーグで実績のあるブラジル人FWに白羽の矢を立てました。ただし、アーセナルが求める2000万ポンドの移籍金は高いと判断しています。
また、同選手は北ロンドン移籍後、怪我で出場機会が限られており、クラブは慎重だ。ミケル・アルテタ監督が攻撃陣再構築を進める中、アーセナルは29歳のジェズスとの別れも辞さない構えで、今夏放出の対象となる可能性がある。
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コスト問題がトフィーズの障害に
報道によると、エバートンはこのストライカーへの関心を維持しているものの、金銭面の条件がより有利になる場合にのみ獲得に動くという。最大の障害は年俸で、ジェズスは現在アーセナルと高額契約を結んでいるため、エバートンは合意前に大幅減俸を受け入れてもらう必要がある。
このブラジル人選手にはACミラン、ユヴェントス、パルメイラスも興味を示しており、アーセナルは忙しい夏市場を迎える。
エバートンにとって、イエスのコンディションも懸念材料だ。
エバートンはプレミアリーグですぐに結果を出せる経験豊富なフォワードを探している。イングランドで実績のあるジェズスは理想的な候補であり、クラブは長期間にわたって注目してきた。昨夏と1月にも移籍が噂されたが、アーセナルが放出に同意しなかった。しかし、アーセナルがチーム体制を刷新しているため、状況は変わったようだ。
ただし、エバートンは移籍金と年俸、さらに彼の怪我歴という課題をまだクリアしなければならない。昨季はプレミアリーグ14試合中先発3試合にとどまり、前十字靭帯の負傷で前半戦をほぼ欠場した。
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エバートン、夏の移籍市場を控え選択肢を検討中
エバートンはジェズス獲得の財政的な可否を依然として検討中だ。交渉の行方は、アーセナルの要求と、彼がプレミア残留のために年俸を譲歩するかどうか次第となる。
交渉が難航すれば、モイーズ監督は他候補に切り替える可能性もある。来季に向けて攻撃陣を補強中のエヴァートンは、タティ・カステヤノスも候補に挙げられている。