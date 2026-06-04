ガブリエル・ジェズスがエバートンへ？ 出番の少ないアーセナルFWをトフィーズが獲得へ

エバートンはプレミアリーグですぐに結果を出せる経験豊富なフォワードを探している。イングランドで実績のあるジェズスは理想的な候補であり、クラブは長期間にわたって注目してきた。昨夏と1月にも移籍が噂されたが、アーセナルが放出に同意しなかった。しかし、アーセナルがチーム体制を刷新しているため、状況は変わったようだ。

ただし、エバートンは移籍金と年俸、さらに彼の怪我歴という課題をまだクリアしなければならない。昨季はプレミアリーグ14試合中先発3試合にとどまり、前十字靭帯の負傷で前半戦をほぼ欠場した。