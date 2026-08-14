Getty
翻訳者：
ガブリエウ・マルティネッリ、移籍決断を下す。ガラタサライがアーセナルのスターに3800万ポンドを提示
アルテタ、攻撃陣の再編を検討か
マルティネッリが退団すれば、今夏序盤にレアンドロ・トロサールが1530万ポンドの移籍金でベシクタシュへ去ったアーセナルの前線に、さらに大きな変化が生じることになる。左サイドの穴を埋めるため、アーセナルはすでにクラブ・ブルージュからクリストス・ツォリスを獲得するため3400万ポンドを投じているが、移籍期限までに収支を整え、新戦力獲得の資金を確保するため、クラブには依然としてさらなる大物放出の可能性が報じられている。
『ESPN Brasil』によれば、アーセナルはサウジアラビアとトルコのさまざまなクラブに同選手を売り込んだとされており、5000万ユーロ（4270万ポンド）という評価額を満たすオファーが届けば、元イトゥアーノの同選手を売却する用意があるという。
- Getty Images Sport
トルコの強豪、ブラジル人スターの獲得に失敗
しかし、その報道は、マルティネッリがクラブ首脳陣に対し、トルコ移籍には関心がないと伝えたとも付け加えている。選手本人の姿勢は固いように見える一方で、トルコ側は看板級の補強を目指す動きを止めていない。最近の報道によれば、イスタンブールを本拠とするそのクラブは、ブラジル人ウインガーに対して4500万ユーロ（3800万ポンド）の正式オファーを提示し、すでに反応をうかがっているという。このオファーは現在提示された状態にあり、アーセナルは来夏に契約満了を迎えるこの選手を売却して現金化するのか、それとも12カ月後に無償で失うリスクを負うのかという判断を迫られている。
ヴィクター・オシムヘンを巡る驚きのトレード交渉
両クラブ間で続く交渉は興味深い展開を見せており、協議の対象はヴィクター・オシムヘンの移籍の可能性にまで広がっている。報道によれば、アーセナルはナイジェリア代表FWの獲得に向けた取引についてガラタサライと協議を行ったという。同選手は昨夏、トルコのクラブに完全移籍で加入したばかりだ。アーセナルは、今年8月にフリアン・アルバレスをアトレティコ・マドリーから引き抜くことが不可能だと判断したことを受け、27歳のストライカーへと方針転換しているとされる。
アーセナルは、トルコのクラブが関わる一連のより広範な取引の一環として、元ナポリのこの選手をプレミアリーグに迎え入れる可能性を探っている。今回の突然の関心は、財政的制約により2024年にこのFWの獲得機会を見送っていたアルテタにとって、大きな戦略転換を意味している。
- Getty
10代の神童が移籍へ
マルティネッリがイスタンブール行きの移籍をめぐって強硬姿勢を崩していない一方で、アーセナルの別のタレントはラムズ・パーク行きがますます現実味を帯びている。クラブ間では現在、19歳の有望株イーサン・ヌワネリをめぐって交渉が進展しており、同選手は前季後半をフランスのマルセイユへ期限付き移籍して過ごした。アーセナルは下部組織出身のこの選手に対し、4000万ユーロ（3410万ポンド）の評価額を設定しているとみられる。
アーセナルは8月16日のマンチェスター・シティとのコミュニティ・シールドを控える中、移籍市場の最終盤で慌ただしい時期を迎えることになりそうだ。マルティネッリ、ヌワネリ、さらにオシムヘンの可能性も絡む複数の動きがあるため、コヴェントリー・シティとのタイトル防衛初戦を迎える頃には、チームの顔ぶれが大きく変わっている可能性がある。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。