両クラブ間で続く交渉は興味深い展開を見せており、協議の対象はヴィクター・オシムヘンの移籍の可能性にまで広がっている。報道によれば、アーセナルはナイジェリア代表FWの獲得に向けた取引についてガラタサライと協議を行ったという。同選手は昨夏、トルコのクラブに完全移籍で加入したばかりだ。アーセナルは、今年8月にフリアン・アルバレスをアトレティコ・マドリーから引き抜くことが不可能だと判断したことを受け、27歳のストライカーへと方針転換しているとされる。

アーセナルは、トルコのクラブが関わる一連のより広範な取引の一環として、元ナポリのこの選手をプレミアリーグに迎え入れる可能性を探っている。今回の突然の関心は、財政的制約により2024年にこのFWの獲得機会を見送っていたアルテタにとって、大きな戦略転換を意味している。



