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ガブリエウ・マルティネッリ、サウジアラビアのアル・ヒラルへの高額移籍でアーセナルの移籍金記録を更新へ
アーセナルに史上最高額の移籍金が待ち受ける
マルティネッリは、アル・ヒラルへの移籍案に先立つメディカルチェックを受けるため、今後数日以内に中東へ向かう準備を進めている。 『The Mirror』の報道によると、サウジ・プロフェッショナルリーグの同クラブは、アーセナルと5500万ポンド（6500万ユーロ）前後の移籍金で合意に達したという。
もしこの取引が火曜日の期限前に成立すれば、アーセナルは2017年にアレックス・オックスレイド＝チェンバレンの移籍で受け取った3500万ポンドを含む、これまでの主な売却額を上回ることになる。マルティネッリは2019年にイトゥアーノからアーセナルに加入し、重要なゴールを決め、170試合以上に出場。昨季はクラブがプレミアリーグ優勝争いを本格的に演じるうえで貢献した。
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アルテタ、エミレーツ退団が迫る選手たちについて言及
アルテタは試合前記者会見で、マルティネッリの将来について報道陣に言及した。FWがクラブを去る可能性について問われると、アルテタは「これは私たちが対処している別の個人的な状況だ。ガビをどれだけ愛しているかは、誰もが知っていて認めていると思う。どのような結末になるにせよ、それは全員が同意したからこそそうなる」と述べた。
また、退団する選手たちと交わした会話についての質問にも答えたアルテタは、「ああ、もちろんだ。そうした会話は一方通行ではないが、私はそれらの会話がどう進んだかにとても満足している。なぜなら、お互いの胸の内に何があるのか分かっているし、その会話の中で交わされる言葉は私を本当に幸せにしてくれるからだ。だが、ある時点で特定の話し合いをし、ときには厳しいことを言わなければならないのは避けられない」と説明した。
複数の選手が退団へ向かう
マルティネッリだけが、移籍市場最終盤にアーセナルを去ると見込まれている大物選手ではない。ガブリエウ・ジェズスも、バルセロナへの移籍成立に近づいていると報じられている。
ジェズスの練習不参加について、アルテタ監督は「現時点でのスカッドの人数に関係していることだ。そして、そうした状況を個別にどう管理しているかという点でもある。彼らには個人的な事情がある」と語った。さらに、ファビオ・ヴィエイラは、860万ポンドでのハンブルク移籍に向けた交渉が進展している。これらの退団は、レアンドロ・トロサール、エミール・スミス・ロウ、ヤクブ・キヴィオルらの最近の退団に続くものだ。
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アルテタ率いるアーセナルのスカッドは今後どうなるのか。
選手売却によって多額の資金を確保したアーセナルは、プレミアリーグ王座の防衛を目指す中で、新戦力の融合を図ることになる。クラブはすでにブルーノ・ギマランイス、クリストス・ツォリス、エズリ・コンサ、ピエロ・インカピエに大型投資を行っている。アーセナルが過密な秋の日程を戦い、国内と欧州でさらなる成功を目指す中、アルテタ監督はこれらの新戦力の連係を早急に築かなければならない。
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