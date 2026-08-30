ガブリエウ・マルティネッリ、サウジアラビアのアル・ヒラルへの高額移籍でアーセナルの移籍金記録を更新へ

アルテタは試合前記者会見で、マルティネッリの将来について報道陣に言及した。FWがクラブを去る可能性について問われると、アルテタは「これは私たちが対処している別の個人的な状況だ。ガビをどれだけ愛しているかは、誰もが知っていて認めていると思う。どのような結末になるにせよ、それは全員が同意したからこそそうなる」と述べた。

また、退団する選手たちと交わした会話についての質問にも答えたアルテタは、「ああ、もちろんだ。そうした会話は一方通行ではないが、私はそれらの会話がどう進んだかにとても満足している。なぜなら、お互いの胸の内に何があるのか分かっているし、その会話の中で交わされる言葉は私を本当に幸せにしてくれるからだ。だが、ある時点で特定の話し合いをし、ときには厳しいことを言わなければならないのは避けられない」と説明した。