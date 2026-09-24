アルテタの姿勢にもかかわらず、マルティネッリにはヨーロッパ各地から有力クラブによる関心が寄せられていた。カセブは、アジア行きを選ぶ前に、名前こそ明かされていないプレミアリーグのクラブに加え、イタリアとドイツの1部クラブがこのウインガー獲得を試みていたと認めた。

ヨーロッパ残留ではなくアル・ヒラルを選んだ理由について、カセブは次のように説明している。「オファーはあったのか？ あった。イタリアのクラブから、ドイツのクラブから、そして他のプレミアリーグのクラブからもオファーがあった。ただ、あの時は彼にとって少し頭を整理する必要があり、本人も環境を変えたいと思っていたタイミングだったと思う」

カセブはサウジアラビアのクラブが持つビジョンを称賛し、中東における補強戦略がより若い才能へと向かう大きな変化にも言及した。「彼は非常に野心的なプロジェクトの一員になるため、アジア最大のクラブへ行った」と同氏は語った。「それが今のアラブサッカーのトレンドだ。彼らは選手獲得のやり方を変えようとしている。リーグの平均年齢を下げようとしてきたし、そのプロジェクトは大きな注目を集めている」



