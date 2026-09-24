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ガブリエウ・マルティネッリの代理人、ブラジル人ウインガーがアーセナルから6000万ポンドでアル・ヒラルへ移籍するため、プレミアリーグのライバルクラブからのオファーを断ったと明かす
エミレーツで一時代が終わる
マルティネッリは9月上旬にアーセナルを去り、イングランドでの実りある7年間に幕を下ろした。アルテタは25歳の同選手に対し、今季のトップチーム構想に含まれていないことを明確に伝えており、それが完全移籍での退団につながった。
この移籍はアーセナルにとって大きな財政的後押しとなり、クラブは総額6000万ポンドの移籍金を確保した。一方で、ブラジル代表の同選手は高額な新契約を手にし、以前にロンドン北部で受け取っていた週給18万ポンドを大きく上回る条件となった。
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代理人が双方合意による退団を説明
マルコス・カセブ氏は、マルティネッリの代理人として、アーセナルが直近のプレミアリーグ制覇を果たした後こそ、自身の顧客が新たなスタートを切る絶好のタイミングだと感じていた。カセブ氏は『Itatiaia Esporte』に対し、選手とクラブ首脳陣の間にあった相互合意について詳しく語った。
「アーセナルは大規模な再編を行い、昨年はプレミアリーグで優勝した」とカセブ氏は述べた。「我々は、彼が次に進む時だと感じていたし、クラブも同じように見ていた。彼にとっても、アーセナルにとっても、非常に良い退団だった」
また代理人は、自身の顧客がエミレーツに残した大きな財政的遺産についても強調した。「それだけでなく、彼はアーセナル史上最高額の売却選手にもなり、その退団によってアーセナルに多額の資金をもたらす助けにもなった」と付け加えた。
欧州からの関心を断り、新たなスタートへ
アルテタの姿勢にもかかわらず、マルティネッリにはヨーロッパ各地から有力クラブによる関心が寄せられていた。カセブは、アジア行きを選ぶ前に、名前こそ明かされていないプレミアリーグのクラブに加え、イタリアとドイツの1部クラブがこのウインガー獲得を試みていたと認めた。
ヨーロッパ残留ではなくアル・ヒラルを選んだ理由について、カセブは次のように説明している。「オファーはあったのか？ あった。イタリアのクラブから、ドイツのクラブから、そして他のプレミアリーグのクラブからもオファーがあった。ただ、あの時は彼にとって少し頭を整理する必要があり、本人も環境を変えたいと思っていたタイミングだったと思う」
カセブはサウジアラビアのクラブが持つビジョンを称賛し、中東における補強戦略がより若い才能へと向かう大きな変化にも言及した。「彼は非常に野心的なプロジェクトの一員になるため、アジア最大のクラブへ行った」と同氏は語った。「それが今のアラブサッカーのトレンドだ。彼らは選手獲得のやり方を変えようとしている。リーグの平均年齢を下げようとしてきたし、そのプロジェクトは大きな注目を集めている」
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中東での新たな章
マルティネッリは今後、アル・ヒラルの野心的なスポーツプロジェクトにおける中心的存在としての地位確立を目指すことになる。ワールドカップに出場した27歳未満の複数の各国代表スターを擁するチームに加わったブラジル人選手は、新たな環境に素早く適応しなければならない。まず直面する課題は、6000万ポンドという高額な移籍金に見合う働きを示しつつ、急速に変化するリーグで新天地の国内支配継続に貢献することだ。
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