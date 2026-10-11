フリック体制下でのバルセロナの戦術的進化は今季の大きな話題となっている。ドイツ人指揮官は、前季に安定感を欠いたチームを立て直した。ヘススは、チームが国内シーズンでクラブ史上最高のスタートに並ぶ原動力となっている現在のロッカールームの自信について、いち早く指揮官の功績を認めた。

このブラジル人選手は、フリックの攻撃的な哲学が、ファイナルサードで全選手に決定的なプレーを促していると指摘した。「フリックはすべての選手に大きな自信を与えていると思う」とそのFWは付け加えた。「僕たちはとても良いプレーができている。チャンスは生まれるし、ボックス内に入った時にはゴールを決めなければならない。ラフィーニャが早く回復してくれることを願っている。チームは彼を必要としている」