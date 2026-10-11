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ガブリエウ・ジェズス、ヘタフェ大勝で得点後、ハンジ・フリック体制のバルセロナでの「楽な」生活を満喫
カンプ・ノウで夢がかなう
ジェズスはバルセロナのシステムに素早く欠かせない存在として定着しており、ブラジル代表FWは土曜日のヘタフェに快勝した3-0の一戦でも再びプレーの中心にいた。この日2点目を決めて試合を決定づけた元アーセナルの男は、カタルーニャでの生活への適応と、このクラブを代表してプレーすることに感じる大きな喜びについて熱く語った。
この圧勝の直後にメディア対応した29歳は、名高いブラウグラナのユニフォームを身にまとう機会を得たことへの感謝を口にした。このFWは、チームの技術レベルが非常に高いため、自身の主な役割であるゴールを決めることが、ヨーロッパでこれまで所属したクラブよりもはるかに容易になっていると説明した。「僕にとってバルサにいることは夢だ。このことはもう何度か言っている」と、DAZNに対して語っており、Mundo Deportivoがそれを伝えている。「こうした選手たちとプレーするのもとても簡単だ。みんな本当にうまくプレーするし、常にボールを持っている。僕はストライカーだから、そのおかげで得点機を持つのがずっと楽になるし、そこで僕はゴールを決める準備ができている」
- AFP
ハンジ・フリックの影響力
フリック体制下でのバルセロナの戦術的進化は今季の大きな話題となっている。ドイツ人指揮官は、前季に安定感を欠いたチームを立て直した。ヘススは、チームが国内シーズンでクラブ史上最高のスタートに並ぶ原動力となっている現在のロッカールームの自信について、いち早く指揮官の功績を認めた。
このブラジル人選手は、フリックの攻撃的な哲学が、ファイナルサードで全選手に決定的なプレーを促していると指摘した。「フリックはすべての選手に大きな自信を与えていると思う」とそのFWは付け加えた。「僕たちはとても良いプレーができている。チャンスは生まれるし、ボックス内に入った時にはゴールを決めなければならない。ラフィーニャが早く回復してくれることを願っている。チームは彼を必要としている」
カタルーニャでタイトル獲得を目指して
現在のバルセロナは攻撃力全開の得点マシンとして機能しており、ジェズスは、すでに数々のタイトルを誇る自身のコレクションにさらにトロフィーを加えるには理想的な環境にいると感じている。このストライカーは、クラブが今季の最終目標を達成するためには、この決定力を維持し続けることの重要性を強調した。
「正直なところ、多くのゴールを決めるチームでプレーしてきたし、今は多くのゴールを決めるチームにいる。試合に勝つために、そしてシーズンの終わりに最も重要なタイトルを勝ち取るために、このまま得点を重ねていければと思う」と、そのFWは述べた。
- Getty Images Sport
バルセロナがラ・リーガで全勝を維持
バルセロナはヘタフェ戦で圧巻のパフォーマンスを披露し、決定力の高い攻撃を武器に大勝を収めた。アンソニー・ゴードン、ジェズス、ジュール・クンデの重要な得点でピッチ上での支配的な戦いぶりを締めくくり、チームは余裕を持って自らの役割を果たして勝ち点3を手にした。この結果により、フリック監督のチームは止まらない好調を維持し、ラ・リーガでの完璧な連勝は可能な24ポイントのうち24ポイントへと伸びた。この無傷の記録を維持したことで、バルセロナは国内での完璧なシーズンを続けるとともに、クラブ史上最高のシーズン開幕記録に正式に並んだ。
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