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ガブリエウ・ジェズス、バルセロナの新星ラミン・ヤマルをネイマールになぞらえ、10代の同選手のバロンドール受賞を支持
ヤマルに大物から支持の声
バルセロナの新戦力ヘススは、ヤマルがネイマールと重要な資質を共有していると考えており、さらにこの10代の選手が今年のバロンドールを受賞すると予想している。この後押しは、カタルーニャのクラブがこの若きウインガーを支持する複数の著名なサッカー関係者とともに進めている一体的な働きかけとも一致している。ヤマルは以前、ネイマールが幼少期のアイドルだったと認めており、自身の成長に大きな役割を果たしたと語っている。
- Getty Images Sport
ジェズスがネイマールとの印象的な比較を引き出す
ガブリエウ・ジェズスは、これまで同じピッチに立った中で最も才能ある選手たちを振り返る中で、ヤマルの技術的な資質を強調した。ブラジル代表FWは通信社『EFE』に対し、次のように語っている。「ネイマールは、僕がこれまで一緒にプレーした中で最も卓越したフットボーラーだ。両足で何でもできた。僕にとって彼は別格で、誰も比較できない。でも、ラミネには彼の資質の一部があるのも事実だ。例えばドリブルや個性だね。彼はまだとても若いが、30歳であるかのように成熟した選手のようなプレーをする。毎年成長し、ますます天才になっていく天才だ」
ブラジル人ストライカーがロンドンでの勝利を支持
プレースタイルの比較を超えて、ジェズスはロンドンでこの権威ある賞を獲得する候補として、その10代の選手を全面的に支持した。さらにEFEに対して、このFWは次のように付け加えた。「バロンドールについては、選手の才能を評価しているのか、パフォーマンスを評価しているのか、それともタイトルを評価しているのか分からないから、あまり話したくない。だが、ラミネはここ数年で最も見ていて楽しい選手であり、今年はほとんどすべてを勝ち取った。私にとって、彼が本命だ」
- AFP
首位バルセロナ、ヘタフェ戦へ準備整う
ヤマルは今季リーグ戦7試合で7得点4アシストを記録しており、ここからは再び国内での戦いに意識を向けることになる。ハンジ・フリック監督のチームは今週末にカンプ・ノウでヘタフェを迎え撃ち、勝ち点21で首位を快走する中、無傷の成績を守ることを目指す。ウイングのこの容赦ない好調ぶりは、フェイエノールトに5-1で大勝したチャンピオンズリーグでも1得点2アシストをもたらしており、今回もバルセロナの攻撃をけん引することになりそうだ。
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