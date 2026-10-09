プレースタイルの比較を超えて、ジェズスはロンドンでこの権威ある賞を獲得する候補として、その10代の選手を全面的に支持した。さらにEFEに対して、このFWは次のように付け加えた。「バロンドールについては、選手の才能を評価しているのか、パフォーマンスを評価しているのか、それともタイトルを評価しているのか分からないから、あまり話したくない。だが、ラミネはここ数年で最も見ていて楽しい選手であり、今年はほとんどすべてを勝ち取った。私にとって、彼が本命だ」